In Copertina

Il Volo Musica Tour - Il reportage con foto esclusive dal Teatro di Verdura di Palermo

Il nostro fotoreporter, Giuseppe Mazzola, si è recato per noi al concerto de Il Volo nel capoluogo siciliano.

Live Nation Usa ammette di aver utilizzato il Secondary Ticketing su richiesta degli artisti. E in Italia?

Dall'America arriva un nuovo e imponente caso di Secondary Ticketing che coinvolge Live Nation Usa e, questa volta, in modo diretto gli artisti. Un analisi della situazione cercando di capire come è la situazione in Italia.

Sanremo 2020: le date del festival e le novità su Sanremo Giovani e Area Sanremo

Ecco le ultime novità sul Festival di Sanremo 2020, su Sanremo Giovani e Area Sanremo, emerse dopo un incontro del Sindaco con i vertici Rai.

Festival di Sanremo 2019 Top & Flop: un bagno di sangue da cui si salvano solo Ultimo, Irama e Mahmood

Torna la nostra analisi, a più di cinque mesi dalla fine del Festival di Sanremo, delle vendite dei dischi della kermesse.

Macchianera Awards 2019 - Candida All Music Italia come miglior sito musicale (scheda di votazione)

Tornano come ogni anno i Macchianera Awards, i premi della rete. All Music Italia nella categoria Miglior sito musicale si è classificato al secondo posto dietro al solo Rolling Stone.

Tiziano Ferro Accetto miracoli. Ecco tutti gli autori del disco canzone per canzone

12 tracce, di cui quatto firmate dal solo Tiziano e 7 autori. Ecco chi ha composto i brani di Accetto miracoli, nuovo album di Tiziano Ferro .

Tormentone Estate 2019 - Vota tu la canzone dell'estate - Sondaggio

Come ogni anno, e mai come quest'anno, All Music Italia apre un mega sondaggio per lasciare scegliere ai nostri lettori il Tormentone Estate 2019.

Classifica dischi più venduti del 2019 - Primo semestre in vetta Ultimo, Fedez e Ligabue

Il giovane cantautore riesce ad entrare in Top 10 con tutti e tre gli album della sua discografia. Tra i risultati più deludenti Eros Ramazzotti e Alessandra Amoroso.

Da oggi in radio

Le pagelle settimanali del nostro critico musicale ai nuovi singoli in uscita

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Intervista a Roberto Casalino - Da Giusy, Emma, Alessandra, Annalisa e le altre a Il Fabbricante di ricordi

Una lunga chiaccherata con Roberto Casalino per ripercorrere gli inizi carriera, l'amicizia con Tiziano Ferro, l'inizio del percorso da un autore e il nuovo album in arrivo a settembre.

Festival Estivo 2019 - Vince il Trio Kaos. Le videointerviste agli artisti

Ecco tutti i premiati al Festival Estivo 2019 e le videointerviste a Trio Kaos, Klari e Francesco Occhipinti.

Videointervista a Le Vibrazioni. In autunno il tour con l'orchestra diretta da Beppe Vessicchio

Le Vibrazioni In Orchestra di e con Beppe Vessicchio è il nome del tour autunnale de Le Vibrazioni. Uno show in cui si incontreranno il rock e le sonorità classiche.

Videointervista a Jose Nunes: “Non esiste il vero amore se questo non convive col dolore”

"Te lo digo bailando" è il titolo del singolo del cantautore Jose Nunes, di origine portoghese, ma con sangue marocchino, arabo, etiope e spagnolo.

Fatti sentire Festival 2019 - Le interviste a Clessidra, Cocciglia, Davide Ognibene e Libero Reina

Interviste ad alcuni degli artisti che si sono esibiti nella finale del Fatti sentire Festival. Libero Reina, Clessidra, Davide Ognibene e Simone Cocciglia.

Il Re Leone il Film - Videointerviste dal Red Carpet dell'anteprima milanese

E' stato presentato al Cinema Anteo di Milano Il Re Leone il film. Dal red carpet interviste a Ivana Spagna, Cheryl Porter, Mameli, Deborah Iurato e diversi altri artisti.

Videointervista a Grido: “Non mi dimentico di ciò che è stato, ma sono attento a ciò che sta succedendo”

Come è cambiato il rap e l'hip tra gkli anni '90 e oggi? La parola a Grido, ex componente dei Gemelli Diversi, che si è raccontato nella nostra videointervista.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Live Nation Usa ammette di aver utilizzato il Secondary Ticketing su richiesta degli artisti. E in Italia?

Live Nation Secondary Ticketing. Arrivano dall'estero importanti rivelazioni che gettano nuove ombre in una situazione già molto complicata, quella del mercato parallelo dei biglietti per i concerti a prezzi maggiorati. E questa volta coinvolgono anche gli artisti. Da molto tempo ormai è scoppiata la bufera sul fenomeno del Secondary Ticketing, un problema che sta generando una...

Canova: il 7 settembre “Milano Per Sempre – La Grande Festa di Fine Estate”

Si svolgerà il 7 settembre al Circolo Magnolia “Milano Per Sempre – La Grande Festa di Fine Estate”, lo show con tanti ospiti con cui i Canova saluteranno i fans dopo 5 mesi di tour.

Il rap di Tormento racconta un amore fuori dagli schemi in 2 Gocce di vodka

"2 Gocce di Vodka" è il nuovo singolo di Tormento, scritto insieme a Raige e Davide Simonetta. Il brano è pronto a bissare il successo di "Acqua su Marte".

Follonica Summer Festival: l'estate sul golfo dal 3 al 13 agosto

E' tutto pronto per la terza edizione del Follonica Summer Festival, che si svolgerà nell'arena allestita presso il presso il Parco Centrale della cittadina toscana.

Il Volo Musica Tour - Il reportage con foto esclusive dal Teatro di Verdura di Palermo

Il nostro fotoreporter, Giuseppe Mazzola, si è recato per noi al concerto de Il Volo nel capoluogo siciliano.

Rocco Hunt nuovo album in arrivo. Libertà è il titolo del disco dopo la crisi

Dopo lo sfogo sui social qualcosa si è mosso per Rocco Hunt. In arrivo il nuovo disco.

La verità di J-Ax su quanto dichiarato a Il Corriere su Salvini: "Io lavoro tanto, ma ad esporsi politicamente non si guadagna..." (Video)

Il rapper spiega in un video quanto dichiarato al quotidiano andando a smentire tutti i titoli manipolati o distorti degli ultimi giorni.

Fabio Rovazzi Senza pensieri: dopo Fazio e Max Biaggi, anche Enrico Mentana nel videoclip

Si sta pian piano svelando il cast del nuovo videoclip di Fabio Rovazzi. Dopo la conferma della presenza di Fabio Fazio e Max Biaggi, sarà della partita anche Enrico Mentana.

Parma Cittàdella Musica: la prima edizione con Salmo e Antonello Venditti

11, 12, 19, 20 e 21 settembre. Ecco le date della prima edizione di Parma Cittàdella Musica, che si svolgerà nella suggestiva cornice del Parco della Cittadella della città ducale.

Merk & Kremont: un viaggio con una console vintage nel videoclip del singolo “Kids”

Merk & Kremont, reduci dal successo della loro esibizione in Belgio in occasione di Tomorrowland, hanno lanciato il video del nuovo singolo "Kids".

La Zero: on line il video di San Lorenzo... "Crede in qualcosa ci salverà la vita!"

La leggerezza dell'esistenza di una persona. Questo è il tema del videoclip di "San Lorenzo", il nuovo singolo de La Zero.

Battiti Live 2019 - Il cast della finale a Bari: da Alessandra Amoroso ai Maneskin

Si concluderà il 28 luglio a Bari Battiti Live 2019. Ecco il cast della finale e quello dell'appuntamento televisivo su Italia 1.

Certificazioni Fimi - Settimana 29: Machete Mixtape 4 e Elodie conquistano tre certificazioni a testa

Tra le certificazioni Fimi della settimana anche Coez, Laura Pausini, Ligabue e Alessandra Amoroso.

Radio Italia Live Il concerto va in trasferta a Malta con Alessandra Amoroso, Emma, Mahmood e molti altri. Ecco come partecipare.

Il grande evento di Radio Italia si trasferisce per la prima volta a Malta all'interno del Mediterranean Stars Festival unendo artisti italiani e maltesi.

Tiziano Ferro Tour 2020: raddoppia la data di Milano San Siro. In arrivo novità su Bari

Tiziano Ferro raddoppia! L'artista, che in questi giorni ha fatto parlare di sé per il matrimonio con Victor, si esibirà a San Siro il 5 e 6 giugno 2020.

Anteprima Video - Moreno dai vicoli di Napoli lancia il sound travolgente di Una radio che suona feat. Valerio Jovine

Per lanciare il suo nuovo singolo per l'estate, "Una radio che suona", Moreno ha chiamato a scrivere e duettare un amico e collega, Valerio Jovine. Oggi il video in anteprima su All Music Italia .

Flash News

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Salmo Playlist Summer tour - Calendario aggiornato al 14 luglio

Mostro: dopo Milano, anche la data di Roma di The Illest Show è sold out

Gazzelle: posticipata la tappa del tour estivo a Marina di Pietrasanta

Subsonica Live. Un nuovo concerto in calendario a Matera, capitale europea della cultura 2019

Tour Emis Killa. Si aggiungono due nuovi appuntamenti live

Elya Tour nuove date nel calendario estivo del cantautore

Angelica: dopo l'anteprima al Mi Ami Festival, annunciate nuove date del tour estivo

Rubriche

Da oggi in radio

Le Pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 19 luglio

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 19 luglio

Sondaggi

Tormentone Estate 2019 - Vota tu la canzone dell'estate - Sondaggio

La mosca Tzè Tzè

La Settimana della Mosca: Cuba Libre, Tequila e altri cocktail per l'estate italiana

L'ANALISI

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Giulio Wilson: al cantautore il Premio della Critica al Festival Voci Per La Libertà - Una Canzone Per Amnesty

Bouvet: verità, mistero e metafisica nel singolo d'esordio “Notte Blu”

Il progetto Martae debutta con l'Ep L'ultima volta

dile: il peso degli errori commessi nel nuovo singolo “Giganti”

Tacoma: malinconia e consapevolezza nel singolo agrodolce “Stai Bene Così”

Giulia Mutti: uno sguardo verso ciò che ci circonda nel singolo “L'estate con me”

Certificazioni Fimi - Settimana 29: Machete Mixtape 4 e Elodie conquistano tre certificazioni a testa

Classifica Spotify - Settimana 29: Machete Mixtape 4 alla 2a settimana raccoglie ancora 31 milioni di stream. Alfa primo nella Top Viral

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 29: Machete Mixtape 4 batte anche Ed Sheeran!

Classifica Radio Earone Settimana 29: Jovanotti torna in testa e guida un folto gruppo di brani italiani

Certificazioni FIMI - Settimana 28: Ultimo, Benji & Fede, Ghali, Giordana, Caparezza e molti altri

Classifica Spotify - Settimana 28: Machete Mixtape 4 invade la Top 20

Africa Unite & Architorti In tempo reale - recensione

Achille Lauro 1969 - Recensione

Fiorella Mannoia Personale - Recensione

Fil Bo Riva Beautiful sadness - Recensione

Enrico Nigiotti Cenerentola e le altre storie - Recensione

Romina Falconi Biondologia - Recensione

Virginio Intervista Cubalibre - parte 2

Festival Estivo 2019 intervista a Francesco Occhipinti vincitore per il miglior testo

Festival Estivo 2019 intervista a Klari

Festival Estivo 2019 Trio Kaos video intervista ai vincitori

Pianista Indie Intervista Riviera

J-Ax - Matteo Salvini. Il rapper spiega quanto dichiarato a Il Corriere della sera

Le Vibrazioni Intervista L'amore mi fa male e...

Jose Nunes Intervista Te lo digo bailando

GionnyScandal Intervista Il Re Leone

Spagna Intervista Il Re Leone

Soul System Intervista Il Re Leone

Pierdavide Carone Intervista Il Re Leone