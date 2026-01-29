29 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
29 Gennaio 2026

Giulio Nenna continua il suo viaggio strumentale: “Passing By” apre il capitolo più delicato di In My Past Lives

Un brano che guarda alle colonne sonore italiane e al grande Morricone.

News di All Music Italia
“Passing By” di Giulio Nenna
Condividi su:

Giulio Nenna torna con nuova musica: Passing By è il nuovo singolo con cui il compositore e produttore milanese, noto per aver co-prodotto e co-scritto molti brani per Irama, tra gli altri, continua il suo percorso strumentale e apre un nuovo capitolo del progetto In My Past Lives, album atteso per la primavera 2026.

Dopo Puerta del Sol e In My Past Lives, Passing By arriva come terza tappa di un racconto “a episodi” che si muove con logica cinematografica: non una semplice sequenza di brani, ma una narrazione divisa in capitoli, ognuno con un tema e un immaginario preciso.

giulio nenna: Un disco a capitoli. nascita, amore, passaggio

Il progetto si sviluppa come una storia in cui la musica fa da sceneggiatura.

Il primo capitolo, Puerta del Sol, rappresenta la nascita. È l’inizio del viaggio: luce, movimento, partenza, quell’energia istintiva che mette in moto tutto.

Il secondo capitolo, In My Past Lives, entra nel territorio dell’amore. Qui tornano emozioni e memoria, il legame con ciò che è stato e con ciò che continua a riaffiorare lungo la strada.

Con Passing By la storia si sposta nel terzo capitolo, quello della morte. Non come fine, ma come passaggio necessario: una resa, una dissolvenza, un momento in cui qualcosa deve svanire perché qualcos’altro possa cominciare.

Passing By, tra Morricone e cinema “western”

Sul piano sonoro, Passing By si muove come un omaggio dichiarato alla grande tradizione italiana delle colonne sonore, con un’ispirazione che guarda al minimalismo espressivo di Ennio Morricone e a un immaginario “western” senza tempo.

Chitarre elettriche ampie, armonie sospese e temi lenti costruiscono una sensazione di spazio enorme e immobilità emotiva. È una musica che non corre, ma resta, come se stesse fissando un paesaggio e lasciando parlare il silenzio: solitudine, accettazione, trasformazione.

L’idea visiva evocata dal brano è quella di una scena muta: una figura che attraversa un paesaggio congelato, il tempo che si allunga, il passato che si scioglie alle spalle. È l’istante fragile tra la chiusura e la rinascita, il punto esatto in cui l’identità cambia forma.

Con Passing By si apre anche la strada al quarto e ultimo capitolo del progetto, quello che anticiperà l’uscita del disco completo: In My Past Lives sarà un viaggio strumentale di nove tracce, ispirato a memoria, tempo e trasformazione.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Le pagelle di All Music Italia ai brani in gara al festival di Sanremo 2026 1

Festival di Sanremo 2026: le pagelle ai brani dopo l’ascolto in anteprima. Ditonellapiaga e Serena Brancale svettano su tutti
Taratata su Canale 5 con Paolo Bonolis: due serate evento nel 2026 2

Taratata torna in tv con Paolo Bonolis: due serate evento con 12 big della musica italiana
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 3

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Carlo Conti idee Sanremo 2026 5

Carlo Conti parla di Sanremo 2026 su Rtl: pre-ascolti, nuovi artisti e il futuro della conduzione
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 6

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Amici 25 Spotify inediti, stream del debutto della seconda tornata 7

Amici 25, nuovi inediti su Spotify: numeri bassi e nessuna entry in Top 200
Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 8

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Sanremo 2026: chi può vincere secondo l’AI incrociando dati di mercato, certificazioni FIMI e pubblico digitale 9

Chi vince Sanremo 2026? L’AI analizza Malika Ayane, Fedez, Luchè e i dati di mercato
Duetti Sanremo 2026, rumor sulla serata cover del venerdì 10

Sanremo 2026, serata cover: i rumors sui duetti del venerdì tra Ricchi e Poveri, Grignani, Alfa e TonyPitony

Cerca su A.M.I.