Giulio Nenna continua il suo viaggio strumentale: “Passing By” apre il capitolo più delicato di In My Past Lives

Giulio Nenna torna con nuova musica: Passing By è il nuovo singolo con cui il compositore e produttore milanese, noto per aver co-prodotto e co-scritto molti brani per Irama, tra gli altri, continua il suo percorso strumentale e apre un nuovo capitolo del progetto In My Past Lives, album atteso per la primavera 2026.

Dopo Puerta del Sol e In My Past Lives, Passing By arriva come terza tappa di un racconto “a episodi” che si muove con logica cinematografica: non una semplice sequenza di brani, ma una narrazione divisa in capitoli, ognuno con un tema e un immaginario preciso.

giulio nenna: Un disco a capitoli. nascita, amore, passaggio

Il progetto si sviluppa come una storia in cui la musica fa da sceneggiatura.

Il primo capitolo, Puerta del Sol, rappresenta la nascita. È l’inizio del viaggio: luce, movimento, partenza, quell’energia istintiva che mette in moto tutto.

Il secondo capitolo, In My Past Lives, entra nel territorio dell’amore. Qui tornano emozioni e memoria, il legame con ciò che è stato e con ciò che continua a riaffiorare lungo la strada.

Con Passing By la storia si sposta nel terzo capitolo, quello della morte. Non come fine, ma come passaggio necessario: una resa, una dissolvenza, un momento in cui qualcosa deve svanire perché qualcos’altro possa cominciare.

Passing By, tra Morricone e cinema “western”

Sul piano sonoro, Passing By si muove come un omaggio dichiarato alla grande tradizione italiana delle colonne sonore, con un’ispirazione che guarda al minimalismo espressivo di Ennio Morricone e a un immaginario “western” senza tempo.

Chitarre elettriche ampie, armonie sospese e temi lenti costruiscono una sensazione di spazio enorme e immobilità emotiva. È una musica che non corre, ma resta, come se stesse fissando un paesaggio e lasciando parlare il silenzio: solitudine, accettazione, trasformazione.

L’idea visiva evocata dal brano è quella di una scena muta: una figura che attraversa un paesaggio congelato, il tempo che si allunga, il passato che si scioglie alle spalle. È l’istante fragile tra la chiusura e la rinascita, il punto esatto in cui l’identità cambia forma.

Con Passing By si apre anche la strada al quarto e ultimo capitolo del progetto, quello che anticiperà l’uscita del disco completo: In My Past Lives sarà un viaggio strumentale di nove tracce, ispirato a memoria, tempo e trasformazione.