Il 2020 per Giulia Anania si apre con il rinnovo della collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, prolungando un accordo che dura ormai da più di 10 anni fa.

Giulia Anania (Qui e Qui due nostre interviste) negli ultimi anni si è contraddistinta per aver scritto brani importanti per grandi artisti, senza dimenticare un’attività cantautorale che nel 2012 la portò sul palco del Festival di Sanremo con il brano La mail che non ti ho scritto.

Tra i brani di maggiore successo che portano la sua firma ci sono La Soluzione/La Solucìon per Laura Pausini, Fatti Bella per Te per Paola Turci, Tra Passione E Lacrime e Io Di Te Non Ho Paura per Emma, Differente per Nek e Il Senso per Fiorella Mannoia.

Come cantautrice nel 2017 ha pubblicato l’album Come L’Oro.

LE PAROLE DI GIULIA ANANIA E ROBERTO RAZZINI

Giulia Anania così commenta il rinnovo dell’accordo con Warner Chappell Music Italiana:

“Amici, vi annuncio con emozione che io e la Warner ci siamo sposate di nuovo! Per me è un giorno molto felice. Dopo 10 anni amarsi come il primo giorno è una cosa rara. Insieme a Roberto, Rossella, Stefania, Leonardo, Lodovico, Riccardo, Emanuele e tutta la squadra Warner, siamo come una strofa ed un ritornello che presi singolarmente non sarebbero la stessa bella canzone. Ringrazio Roberto Razzini, per aver creduto in me da quando avevo 26 anni e non avevo mai scritto per altri.

Grazie di tutto quello che siamo stati e che saremo.

Giulia

P.s. Vi voglio bene”

Alle sue parole si sono aggiunte quelle di Roberto Razzini, Managing Director di Warner Chappell Music Italiana.