E’ uscita la nuova raccolta di poesie di Giulia Anania L’amore è un accollo. Si tratta di un progetto nel quale la poliedrica artista utilizza la lingua romana per descrivere una realtà immaginata, ma allo stesso tempo profondamente vivida.

Poesie Quasi Romantiche è il sottotitolo del progetto la cui prefazione è curata da Carlo Verdone.

Erotiche e ironiche, tenere e al tempo stesso sferzanti, innamorate persino nella disillusione e dolci anche quando piangono e, nel sorridere, riflettono, commuovono e feriscono…

Così sono le parole cantate da Giulia Ananìa: romane come la lingua universale che fu di Pier Paolo Pasolini e di Gabriella Ferri, stradaiole per vocazione girovaga di un’autrice dalle radici capaci di estendersi da Trastevere a Bombay; e, come uno scalpello, capaci di cesellare in un tempo via via crudele e indifferente quegli attimi di assoluto stupore a cui si dà il nome di Poesia.

“E te proprio mo’ te siedi qua

co’ sti dia- manti nella bocca

bello come uno zingaro

che già lo so che me darà la sola!

Come è che

te chiami stavolta? Qual è il tuo nome d’arte?

Marta? Federico? Carlotta?

Vabbè è inutile che te cerchi un nome

te chiami Amore”

GIULIA ANANIA L’AMORE È UN ACCOLLO

“Giulia mi sembrava quella che ho spesso cercato e non ho mai trovato.”

Queste le parole di Carlo Verdone, che in una riga descrive il progetto di Giulia Anania.

La poliedrica artista, firma di numerosi brani importanti e ideatrice di eventi e iniziative su tutto il territorio nazionale, ha scritto poesie

interpretate anche da grandi nomi del cinema e del teatro.