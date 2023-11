Giove critica la superficialità dei rapporti sentimentali nel brano “Elastico”

Si intitola “Elastico” il singolo del cantautore Giove, sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 27 ottobre 2023. Il brano affronta il tema dei rapporti tra i giovani della Generazione X.

“Elastico” parla di come i giovani considerano e vivono i rapporti sentimentali. Tra loro, rientra anche Giove (all’anagrafe, Luigi Cascio) che racconta la sua esperienza e il suo stato d’animo. Le storie sono vissute in modo diverso rispetto al passato, quando alla fine si trovava l’amore. Oggi, i rapporti si basano sulla superficialità e sul cogliere il momento. Così, spesso durano un giorno, come le storie di Instagram.

I rapporti sono elastici: da qui, il titolo del brano che esprime in pieno la situazione attuale. La voglia del “puro divertimento” supera l’esigenza di cercare un rapporto stabile e di reciproca fiducia. Di fronte a questo modo d’intendere i rapporti, Giove prende le distanze e manifesta la propria insofferenza.

A proposito del brano, il giovane cantautore racconta: “Elastico esprime al meglio i rapporti sentimentali che ho vissuto nell’ultimo periodo, molto ‘elastici’, fondati solo sul puro divertimento”.

“Elastico” è il primo capitolo del nuovo percorso di Giove. L’artista, di diciannove anni, ha partecipato a The Voice Kids in Germania; e a Sanremo Young su Rai 1 in diretta dal teatro Ariston con Antonella Clerici. È stato ospite al Premio Internazionale di “Je so pazzo” e al Festival Show. Attualmente, sta lavorando ad un progetto discografico di inediti come autore e compositore cercando di esprimere al meglio l’idea musicale che gli appartiene.