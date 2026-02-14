Giovanni Sarpietro debutta con Troppo romantico: il singolo è La bomba al cioccolato

Giovanni Sarpietro debutta con Troppo romantico, un album che guarda alla tradizione cantautorale italiana con uno sguardo analogico e personale. A presentarlo è il singolo La bomba al cioccolato, brano che racconta l’inizio fragile e potente di una storia d’amore.

Cantautore umbro-siculo, violinista di formazione e con un percorso che attraversa teatro, rock ed elettronica, Giovanni Sarpietro arriva a questo esordio dopo una fase di sperimentazione che lo ha portato anche in Inghilterra con il progetto elettro-pop In Wave. Con Troppo romantico sceglie però un’altra direzione: tornare alla parola, alla melodia e a una scrittura più intima.

La bomba al cioccolato: l’incontro come detonatore

La bomba al cioccolato mette al centro l’idea di incontro. Un appuntamento, un bacio, un sorso di vino e un dolce condiviso diventano il pretesto per raccontare quel momento sospeso in cui tutto può ancora accadere. Un amore acerbo, che può esplodere o restare inespresso.

Il riferimento ideale è alla tradizione cantautorale che ha fatto dell’incontro e della relazione un tema fondativo. Qui, però, il racconto resta quotidiano, quasi minimale, con un’atmosfera dolce e leggermente onirica sostenuta da un riff di pianoforte e da archi che accompagnano la chiusura del brano.

La produzione dell’album è stata curata da Salvatore Addeo presso gli Aemme Recording Studios, mantenendo un equilibrio tra immediatezza e cura del dettaglio.

giovanni sarpietro – Troppo romantico

Troppo romantico raccoglie brani scritti negli ultimi anni da Giovanni Sarpietro, molti dei quali nati durante il periodo di lockdown, quando la scrittura è diventata uno spazio di riflessione personale. Il risultato è un disco che abbraccia temi sentimentali senza cinismo, cercando una misura elegante e diretta.

Accanto a La bomba al cioccolato, spicca VivoDentroEscoBevo, brano che gioca su un titolo immediato e unisce sonorità più urban a una scrittura che strizza l’occhio alla tradizione indie cantautorale.

A seguire le tracce contenute nel progetto.

Tracklist