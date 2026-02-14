14 Febbraio 2026
14 Febbraio 2026

Giovanni Sarpietro debutta con Troppo romantico: il singolo è La bomba al cioccolato

Un racconto analogico tra incontri, fragilità e tradizione cantautorale italiana

Giovanni Sarpietro pubblica l'album Troppo romantico con il singolo La bomba al cioccolato
Giovanni Sarpietro debutta con Troppo romantico, un album che guarda alla tradizione cantautorale italiana con uno sguardo analogico e personale. A presentarlo è il singolo La bomba al cioccolato, brano che racconta l’inizio fragile e potente di una storia d’amore.

Cantautore umbro-siculo, violinista di formazione e con un percorso che attraversa teatro, rock ed elettronica, Giovanni Sarpietro arriva a questo esordio dopo una fase di sperimentazione che lo ha portato anche in Inghilterra con il progetto elettro-pop In Wave. Con Troppo romantico sceglie però un’altra direzione: tornare alla parola, alla melodia e a una scrittura più intima.

La bomba al cioccolato: l’incontro come detonatore

La bomba al cioccolato mette al centro l’idea di incontro. Un appuntamento, un bacio, un sorso di vino e un dolce condiviso diventano il pretesto per raccontare quel momento sospeso in cui tutto può ancora accadere. Un amore acerbo, che può esplodere o restare inespresso.

Il riferimento ideale è alla tradizione cantautorale che ha fatto dell’incontro e della relazione un tema fondativo. Qui, però, il racconto resta quotidiano, quasi minimale, con un’atmosfera dolce e leggermente onirica sostenuta da un riff di pianoforte e da archi che accompagnano la chiusura del brano.

La produzione dell’album è stata curata da Salvatore Addeo presso gli Aemme Recording Studios, mantenendo un equilibrio tra immediatezza e cura del dettaglio.

giovanni sarpietro – Troppo romantico

Troppo romantico raccoglie brani scritti negli ultimi anni da Giovanni Sarpietro, molti dei quali nati durante il periodo di lockdown, quando la scrittura è diventata uno spazio di riflessione personale. Il risultato è un disco che abbraccia temi sentimentali senza cinismo, cercando una misura elegante e diretta.

Accanto a La bomba al cioccolato, spicca VivoDentroEscoBevo, brano che gioca su un titolo immediato e unisce sonorità più urban a una scrittura che strizza l’occhio alla tradizione indie cantautorale.

A seguire le tracce contenute nel progetto.

Tracklist

  1. Cromatica
  2. Se qualcuno ci sente poi
  3. Ancora un po’
  4. La bomba al cioccolato
  5. Caterina
  6. VivoDentroEscoBevo
  7. Angelica
  8. #Tu

 

