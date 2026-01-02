Giovanni Lindo Ferretti: 10 nuovi appuntamenti teatrali per l’opera “Percuotendo. In cadenza”

Al via il 14 febbraio dall’Arena del Sole di Bologna Percuotendo. In cadenza di Giovanni Lindo Ferretti.

L’opera torna in una nuova forma ad un anno e mezzo dall’unica rappresentazione di Moltitudine in cadenza, percuotendo al Teatro Olimpico di Vicenza. Nata in un momento preciso, tra le due tournée dei CCCP, Percuotendo. in cadenza rinasce dal proprio nucleo originario e si trasforma in un progetto itinerante, che prevede dieci appuntamenti nei principali teatri d’Italia.

Si tratterà di uno spettacolo in cui le parole si susseguono e narrano gli accadimenti attraversati da Ferretti tra la dimensione pubblica dei palchi e quella privata del suo vivere sui monti.

Uno spettacolo che intreccia parola, canto e suono attorno ai testi poetici e autobiografici di Giovanni Lindo Ferretti. Tra fede, appartenenza e ritorno alle origini.

Le canzoni, reinterpretate e riarrangiate per percussioni e corde, tra ritmo e melodia, disegnano con cadenza il cerchio di una storia privata, trasformando la narrazione personale in un’esperienza condivisa.

Giovanni Lindo Ferretti sarà affiancato sul palco da Simone Beneventi (percussioni) e Luca Alfonso Rossi (corde), imprescindibili creatori di una trama sonora che nutre, sostiene e a volte sovrasta il racconto.

“La Lettura diventa poesia che diventa canzone per aprire alla musica che cresce fino a tornare poesia e poi… si ricomincia” afferma Giovanni Lindo Ferretti.

Giovanni Lindo Ferretti – date del tour

Il tour è curato da Musiche Metropolitane di Luca Zannotti

14 febbraio – Arena del Sole, Bologna

16 febbraio – Auditorium Parco della Musica, Roma

23 febbraio – Teatro Comunale, Vicenza

28 febbraio – Auditorium Santa Chiara, Trento

2 marzo – Teatro Verdi, Firenze

13 marzo – Teatro Colosseo, Torino

29 marzo – Teatro Nuovo, Udine

31 marzo – Teatro Morlacchi, Perugia

2 aprile – Teatro Dal Verme, Milano

19 aprile – Teatro Regio, Parma

Immagine di copertina di Martina F. Chinca

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



