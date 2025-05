Giovanni Allevi torna con “Nostalgia”, prima esecuzione alle Terme di Caracalla

Giovanni Allevi annuncia il ritorno con una nuova composizione per violoncello e orchestra d’archi… Nostalgia. Il brano sarà pubblicato in digitale lunedì 2 giugno.

Il Pre-order / Pre-save di Nostalgia di Giovanni Allevi è disponibile qui.

NOSTALGIA, IL NUOVO BRANO DI GIOVANNI ALLEVI

Nostalgia è un adagio cantabile estratto dal concerto “MM22”, una composizione per violoncello e orchestra d’archi che verrà eseguita per la prima volta il 20 giugno 2025 alle Terme di Caracalla, a Roma.

Il brano, che anticipa l’intera pubblicazione del concerto prevista per l’autunno, si propone come il primo vero “singolo” di musica classica di Allevi. Il compositore torna così a emozionare il pubblico con la sua poetica musicale, unendo pathos e minimalismo sonoro in una nuova forma narrativa.

giovanni allevi – Tour estivo in quattro città d’arte

Per l’estate 2025, Giovanni Allevi porterà in scena le sue composizioni per pianoforte e orchestra in quattro concerti esclusivi, in alcune tra le location più suggestive d’Italia.

Ogni evento sarà arricchito da proiezioni immersive, luci sincronizzate e installazioni multimediali per un’esperienza che fonde musica e arti visive.

20 giugno 2025 – Roma , Terme di Caracalla – Biglietti

, Terme di Caracalla – Biglietti 5 luglio 2025 – Taormina , Teatro Antico – Biglietti

, Teatro Antico – Biglietti 8 luglio 2025 – Venezia , Gran Teatro La Fenice – Biglietti

, Gran Teatro La Fenice – Biglietti 19 luglio 2025 – Firenze, Parco Mediceo di Pratolino – Biglietti

La radio ufficiale dei concerti è Rai Radio2. Per maggiori informazioni, visita i siti ufficiali giovanniallevi.com e allevimm22.com.