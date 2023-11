Giovanni Allevi, grande attesa per il ritorno alla COP28 di Dubai

Grande attesa per il ritorno del Maestro Giovanni Allevi – compositore amato in tutto il mondo, già European Ambassador di Earth Day a COP26, e iconica voce delle nuove generazioni nella lotta al cambiamento climatico – alla COP28 di Dubai.

In quest’occasione il musicista presenterà un inedito – girato davanti al Colosseo illuminato durante la scorsa Youth4Climate – che verrà proiettato nel padiglione italiano organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’interno di un programma ricco di eventi.

Nello specifico, il video verrà proiettato l’8 dicembre nella giornata che la COP ha deciso di dedicare alle giovani generazioni, con l’obiettivo di rivolgere un pensiero speciale ai giovani di tutto il mondo impegnati nella lotta al cambiamento climatico.

Giovanni Allevi alla COP28

In vista della COP28 di Dubai, per oltre due mesi, Earth Day Italia e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica hanno dato vita a una serie di iniziative in favore delle generazioni più giovani.

Tra i momenti più significativi un “Hackathon Mondiale” che ha coinvolto rappresentanze di giovani dai cinque continenti e che, in occasione del Festival Digitale Popolare di Torino, ha visto la partecipazione del ministro Pichetto Fratin, al quale è stato consegnato un documento conclusivo da presentare alla COP28.

Di grande impatto, inoltre, la Mostra Evento allestita all’interno di Palazzo Valentini a Roma, realizzata dal famoso street artist Moby Dick, da sempre attento alla tutela della biodiversità con un particolare impegno sulla difesa del mondo animale.