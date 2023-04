Giovanni Allevi compie gli anni e condivide sui social buone notizie sul suo stato di salute

Oggi, 9 aprile 2023, è Pasqua ma non solo… è anche il compleanno di Giovanni Allevi. Il compositore come sappiamo è ricoverato in ospedale per un Mieloma da giugno del 2022. Proprio ieri, un giorno prima del suo 54esimo compleanno, arrivano da parte sua buone notizie sui social.

Dieci mesi fa il terribile annuncio sui social, parole con cui Allevi annunciava l’inizio della sua battaglia contro la malattia che hanno lasciato tutti senza parole (le trovate in questo articolo). Il mese dopo un grave lutto ha colpito l’artista che ha perso la sorella.

Giovanni Allevi però non ha mai smesso di lottare e più volte è tornato a scrivere sui social per tenere i suoi fan, ma non solo, aggiornati sulle sue condizioni di salute condividendo sia momenti di speranza che di abbattimento.

Dopo il post di qualche giorno fa nella Giornata Mondiale del Pianoforte, la sua ancora di salvezza, Allevi è tornato a parlare del suo tumore al midollo dando finalmente delle buone notizie. Ecco le parole che ha accompagnato con un selfie:

“Pasqua é il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Condivido la bella notizia degli ultimi esami: sto andando alla grande!

Auguri da un Giovanni Allevi indebolito e ‘scombinato’ ma felice!”

Nell’augurare buon compleanno all’artista non possiamo che augurarci di leggere presto nuovi post con altre buone notizie. Forza Giovanni!

Foto di copertina dalla pagina Instagram di Giovanni Allevi