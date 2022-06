Giovanni Allevi affetto da Mieloma: “Questa volta, perdonatemi, dovrò combattere lontano dal palco”

Giovanni Allevi, 53 anni, è affetto da Mieloma. A svelarlo è stato l’artista stesso attraverso i social.

Il musicista ha infatti postato sui social uno scatto in cui, su un pentagramma, ha disposto le note con il nome della malattia che lo ha colpito. Queste le sue parole:

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Giovanni Allevi e il mieloma

Per fronteggiare la malattia il compositore Giovanni Allevi dovrà annullare il suo Estasi 2022, il tour estivo già programmato.

Il mieloma multiplo è un tumore che colpisce alcune cellule contenute nel midollo osseo. Queste cellule hanno la funzione di produrre gli anticorpi necessari a combattere le infezioni: le plasmacellule. Il

Il mieloma multiplo non è una malattia ereditaria ed è leggermente più diffuso negli uomini rispetto a quanto riscontrato nelle donne.

Tra i premi colleghi a incoraggiare Allevi c’è stato Fedez. Artista che nei mesi scorsi ha combattuto una battaglia simile. Ecco le sue parole:

Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’.

Tra i tanti messaggi di solidarietà nei confronti di Giovanni Allevi, oltre a quelli del suo pubblico, anche commenti da parte di Fiordaliso, Manila Nazzaro, il produttore Brando, Patty Pravo, Niccolò Agliardi e Rudy Zerbi.

Anche la redazione di All Music Italia si unisce a tutti loro nel fare il più grande in bocca al lupo all’artista.