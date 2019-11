Giordana Petralia nella prossima puntata di X Factor con un inedito di Sia

X Factor 2019 Giordana Petralia conosciuta anche come la ragazza con l’arpa, arriva al quinto live del programma dove presenterà un inedito di… Sia.

Giordana ha 16 anni vive a San Gregorio un piccolo comune in provincia di Catania.

Ha studiato pianoforte, basso, chitarra e batteria ma lo strumento che da subito ha sentito più vicino a lei è l’arpa. La sua si chiama Daphne.

Alle audizioni ha cantato Creep dei Radiohead, ai Bootcamp Strange word di Ke e agli Home visit Middle child di Jack Cole.

Nella prima puntata dei live è andata al ballottaggio dopo aver eseguito Jocelyn Floresdi XXXTentacion, a salvarla è stata il giudice speciale, Mika.

Nella seconda puntata ha abbandonato l’arpa per suonare il pianoforte su Summertime Sadness di Lana Del Rey.

Nella terza puntata si è esibita prima con Wicked game di Chris Isaak quindi con Bellyache di Billie Eillish. Anche questa volta finisce in ballottaggio ma batte Lorenzo e rimane nel programma.

X FACTOR 2019 GIORDANA PETRALIA e l’inedito di SIA

Highest in the room di Travis Scott è il brano che Giordana Petralia ha ricevuto dal suo giudice, Sfera Ebbasta che, forse anche per aiutare la sua protetta, ha lanciato una notizia bomba.

Nella quinta puntata Giordana presenterà il suo inedito, un brano scritto da una grandissima artista internazionale, Sia.

Il brano è stato scritto dalla grandissima cantautrice quando aveva solo 14 anni ed è stato ritoccato nella base per adattarlo a Giordana.

Per quei pochi che non lo sapessero Sia, conosciuta al grande pubblico per hit come Titanium con David Guetta, Chandelier e Cheap Thrills.

Sia è anche una grande autrice per tante voci femminili della musica internazionale tra loro Christina Aguilera, Beyonce, Birdy, Rita Ora, Kelly Rowland, Celine Dion, Shakira, Britney Spears, Kylie Minogue, Rihanna, Jennifer Lopez, Katy Perry e Adele.

In realtà Sia ha già scritto per un artista italiano, parliamo del brano Rock bottom per Marco Mengoni contenuto nell’album Le cose che non ho.

Non ci resta che aspettare settimana prossima per poterlo ascoltare.