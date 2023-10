Giordana Angi, in arrivo il nuovo singolo “Foto” e nel mentre…

Mentre cresce l’attesa per l’uscita del nuovo singolo “Foto” – già disponibile in francese e in arrivo mercoledì 19 ottobre anche in italiano, spagnolo e inglese – il cantautore Pascal Obispo ha invitato Giordana Angi ad aprire i 25 concerti della sua tournée francese.

“Non potevo aspettarmi un’accoglienza più forte di così“, ha dichiarato la cantautrice che, durante la serata, con Obispo duetta sulle note di “J’étais pas fait pour le bonheur“, hit numero #1 su RTL France e ancora nella Top 10 delle radio francesi.

Durante le prime due soirée (7 e 8 ottobre) Giordana ha inoltre eseguito 3 cover: “La chanson des vieux amants” di Jacques Brel con un pezzo di inciso in italiano nella versione di Franco Battiato piano e voce, “Formidable” di Stromae ed “Emmene moi danser ce soir” di Michelle Torr in chiave ironica, con adattamento del testo dell’arrangiamento musicale.

Ma non è tutto! La cantautrice ha infatti presentato anche alcuni brani inediti che troveremo all’interno del suo nuovo album (Cherrytree Music Company). Tra questi possiamo annoverare: il singolo “Photo“, “Notre Temps” (pezzo up-tempo dai suoni scuri), “Danser” (cha cha in versione elettronica) e la ballad “Rien qui va“.

Giordana Angi: “Foto” e un appuntamento speciale

Nel giorno dell’uscita della versione italiana, spagnola e inglese di “Foto“, Giordana Angi si esibirà sempre insieme a Pascal Obispo alla serata speciale a “La Seine Musicale“, tempio della musica dove premiano gli storici “Victoires de la Musique“.