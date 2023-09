Giordana Angi: brani inediti, un duetto con Sting e un omaggio a Sinead O’Connor per il debutto americano

La scorsa settimana Giordana Angi ha lanciato in Francia “Photo“, il primo dei dieci brani contenuti nel suo progetto musicale internazionale in uscita in quattro lingue. Nel durante sono partite le prime date live internazionali.

Mercoledì 6 settembre la cantautrice si è esibita con una suggestiva perfomance al Mercury Lounge di New York. Sono stati cinque i brani che Giordana ha interpretato e suonato davanti al pubblico americano.

L’esibizione è partita con “L’Accordeoniste” di Edith Piaf ed è proseguita con “Picture“, versione in inglese, ad oggi ancora inedita, del singolo “Photo” e con l’inedito “Same“, brano che sarà contenuto nel nuovo disco.

Il live di Giordana Angi si è chiuso con un duetto con Sting sulle note di “Amore“, versione italo/inglese del brano di Sting For Her love (vedi qui) e con un omaggio a Sinead O’Connor sulle note di “Nothing’s compare to you“.

Durante la serata Sting ha speso bellissime parole per la cantautrice italo francese affermando che la perfomance di Giordana gli ha ricordato il suo primo live negli Stati Uniti insieme ai Police.

Presenti nel pubblico in sala anche Shaggy, Trudie Styler e gli attori Adrian Martinez e Nico Tortorella. A seguire un estratto del live, se non lo visualizzi clicca qui.

Ad oggi la Angi non ha ancora svelato la data di uscita del nuovo album che, ricordiamo, sarà pubblicato in italiano, inglese, francese e spagnolo.