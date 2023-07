Giordana Angi: il suo progetto internazionale passa da un duetto con Sting

Nei giorni scorsi Giordana Angi ha ufficialmente comunicato che il suo nuovo album, il primo internazionale che verrà lanciato in quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo), è ufficialmente terminato. In attesa di maggiori notizie sulla data di uscita la cantautrice ha duettato con uno dei suoi idoli… Sting.

L’occasione per cantare insieme è stata quella del live a Roma, all’Auditorium La Cavea, di Sting. Ad annunciarlo sui social qualche giorno fa è stata Giordana stessa:

“Sono così felice di condividere con voi che Stingmi ha invitato a cantare con lui al suo spettacolo a Roma. Avrò l’onore di cantare con lui il mio adattamento italiano della sua canzone “Per lei amore” (“Amore”). Così benedetto. E nella mia città, il mio paese. Ci vediamo domani sera in Auditorium, La Cavea“

For Her love è un brano inserito nell’album del 2021 di Sting, The Bridge. Giordana Angi ha curato l’adattamento in lingua italiana per il cantautore britannico che ora vive in Italia)

Tra l’altro proprio di questa canzone esiste anche un’altra versione in doppia lingue, For her love/Sempre amata, incisa in duetto con Tiziano Ferro e contenuta nell’album di quest’ultimo, Il mondo è nostro.

Qui a seguire il testo scritto in Italiano dalla Angi e cantato in duetto il 14 luglio a Roma. Sting ha presentato così Giordana sul palco: “Signore e signori date il benvenuto a una mia amica e cantautrice di Roma che ha adattato in italiano questa canzone, For her love… Giordana Angi“.

Io vorrei che tu

io vorrei se tu

mi prometti che resti?

tu non mi credi ma…

qui, sì, è il mio corpo che trema

e io mi perdo già…

se penso alle mani che hai tu

vivo vertigini

(amore)

tu sei presente è una certezza che io ho

(amore)

sei tu colore amore e amante

(amore)

seguo miraggi, sogni sempre vividi

(amore)

sei tu a dipengermi così

Dopo il duetto Giordana ha postato sui social queste parole:

“Grazie Sting. Io che canto con lui. Lui che canta un mio testo! Non ho più parole. Che onore. Che sound. Che accoglienza. Che bello! Grazie. Questo nuovo capitolo musicale mi sta regalando una significativa dose di emozioni! E sono innamorata della musica, dei testi, della vita. Ciaooooo“