Gino Castaldo e Paola Turci in tour con La Rivoluzione delle Donne

La Rivoluzione delle Donne è il progetto di Paola Turci e Gino Castaldo, di nuovo in scena dopo il successo del tour Il tempo dei Giganti che nel 2024 ha portato nelle principali piazze italiane i tre anni magici della musica italiana, quelli che vanno dal 1979 al 1981.

Le voci femminili, che hanno segnato la storia della musica italiana, saranno le protagoniste di questo spettacolo attraverso il racconto e le storie di donne che hanno anticipato il desiderio di emancipazione con atteggiamenti e scelte musicali coraggiose, ribelli e anticonformiste.

Sarà il modo di poter approfondire e conoscere le personalità di donne che hanno rappresentato modelli di libertà e bellezza.

Da Mina a Ornella Vanoni, da Milva a Patty Pravo, da Caterina Caselli fino a Mia Martini, Loredana Bertè, Alice e tante altre protagoniste di uno spettacolo fatto di narrazioni, filmati e interpretazioni live per celebrare il loro lascito e la loro influenza sulla cultura musicale italiana.

La Rivoluzione delle Donne è un evento prodotto da Elastica insieme a l’Eredità delle Donne, il festival internazionale di Elastica sulle competenze delle donne e il loro ruolo nella costruzione del patrimonio culturale italiano e dell’umanità, in collaborazione con Agidi, Rai Radio2 è la radio ufficiale del tour.

Paola Turci e Gino Castaldo

Gino Castaldo dichiara:

“Questo nuovo spettacolo prende spunto dallo scorso appuntamento con ‘Il Tempo dei Giganti’ in cui ci siamo accorti della mancanza di donne in quel panorama che prendevamo in considerazione, da qui il desiderio inespresso di omaggiare anche le voci femminili.

In Italia e non solo le donne da sempre hanno usato la propria voce per essere presenti nella società, imporsi e imporre una nuova immagine di sé in un mondo spesso prettamente maschile, compreso quello musicale”.

Paola Turci aggiunge:

“Durante il tour ‘Il tempo dei giganti’ tra Gino e me si faceva sempre più forte il desiderio di raccontare le donne che, in musica, hanno rivoluzionato i costumi, la società Italiana dagli anni 60 in poi. Queste grandi artiste mi hanno cresciuta e formata.

È un privilegio per me suonare e cantare le loro canzoni, ascoltare il racconto delle loro avventure e ringraziarle per la bellezza e il coraggio che ci hanno tramandato”

La rivoluzione delle donne – appuntamenti live

Il calendario è in continuo aggiornamento.

La data zero si svolgerà il 6 giugno alle ore 21 in diretta dagli studi di Rai Radio 2 in Via Asiago 10 a Roma. Ci sarà anche uno showcase speciale pensato per l’occasione da Gino Castaldo e Paola Turci.

24 Giugno Fano (PU) – Cortile Museo Civico – Palazzo Malatestiano

27 Giugno S. Stefano Belbo (CN) – Festival Pavese

3 Luglio Mozzecane (VR) – Parco di Villa Ciresola

11 Luglio Malo (VI) – Amalo Festival

8 Agosto Lanusei (NU) – Festival Rocce Rosse & Blues

12 Agosto Parco Archeologico di Selinunte (TP) – Festival Selinon

20 Agosto Camaiore – Piazza XXIX – Camaiore in piazza

22 Agosto Portacomaro (AT) – MONS (Monferrato on stage)

