Gigi D’Alessio Noi due. Esce questo venerdì, 18 novembre, il nuovo disco dell’artista partenopeo, un album che lui stesso si sente definire come fosse “il suo primo album“. All’interno diversi duetti da Fiorella Mannoia ad Emis Killa, da Gué Pequeno a Giusy Ferreri per finire con Luchè.

Noi due uscirà per GGD Edizioni Srl / Sony Music ed in contemporanea arriverà in radio il secondo singolo estratto, L’Ammore, cantato in duetto con Fiorella Mannoia.

All’interno del disco undici brani inediti, di cui cinque duetti e una versione inedita con orchestra di Non dirgli mai, brano presentato a Sanremo nel 2000.

Il pezzo è stato realizzato con la London Symphony Orchestra per celebrare i 20 anni dall’uscita del brano in una versione sinfonica arrangiata dal M° Adriano Pennino, che insieme a Gigi ha curato la produzione artistica dell’album.

NOI DUE – TRACKLIST

Domani Vedrai (feat. Gigi) Non solo parole (duetto con Giusy Ferreri) Una bellissima storia d’amore L’ammore (duetto con Fiorella Mannoia) Puorteme cu tte La Milano da bere (feat. Emis Killa) Cosa vorresti davvero Mentre a vita se ne va Come me (duetto con Luchè) Amanti noi Quanto amore si dà (feat. Guè Pequeno) Non dirgli mai (20 anni dopo)

Cliccando qui potete leggere la recensione dell’album realizzata dal nostro Fabio Fiume. Qui a seguire un video di presentazione del progetto realizzato dall’artista con una versione live al pianoforte di Mentre a vita se ne va.

GIGI D’ALESSIO NOI DUE TOUR E INSTORE

Nei prossimi mesi Gigi sarà in tour da nord a sud dell’Italia con appuntamenti instore e con tre live che replicheranno il concerto evento dello scorso settembre a Napoli che lo ha visto sul palco per la prima volta con Nino D’Angelo.

Figli di un Re minore, questo il titolo dello show, verrà presentato al Palapartenope di Napoli il 26 dicembre, al Mediolanum Forum di Milano il 20 gennaio e al Palazzo dello sport di Roma il 24 gennaio.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16 di martedì 15 ottobre.

A partire dal 29 novembre, per tre settimane, Gigi sarà in prima serata su Rai 1 insieme a Vanessa Incontrada con il nuovo programma Vent’anni che siamo italiani.

Questi invece gli appuntamenti instore in programma:

18 ottobre Roma (centro commerciale Roma Est, ore 17.30)

19 ottobre Eboli-SA (centro commerciale Le Bolle, ore 17)

20 ottobre a Nola-NA (centro commerciale Vulcano Buono, ore 17)

21 ottobre Bari (La Feltrinelli c/o centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina, ore 18)

24 ottobre Formia-LT (centro commerciale Itaca, ore 17)

25 ottobre Catania (La Feltrinelli c/o centro commerciale Centro Sicilia, ore 17)

26 ottobre Siracusa (MediaWorld c/o centro commerciale Archimede, ore 17)

27 ottobre Agrigento (centro commerciale Città dei Templi, ore 17)

28 ottobre Palermo (La Feltrinelli, ore 16.30)

30 ottobre Napoli (centro commerciale Neapolis, ore 18)

1° novembre Torino (centro commerciale Parco Dora, ore 17)

2 novembre Bologna (centro commerciale Vialarga, ore 17)

3 novembre Milano (centro commerciale Bonola, ore 17)

4 novembre Stezzano-BG (Media World c/o centro commerciale Le Due Torri, ore 18).