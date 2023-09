Venduti 30.000 biglietti in 24 ore per lo show 2024 di Gigi D’Alessio. Si aggiungono nuove date in calendario

Gigi D’Alessio live 2024.

Appena due giorni fa il cantautore ha annunciato il ritorno live nella sua Napoli e, in pochissime ore, sono stati venduti oltre 30.000 biglietti delle tre date annunciate. Un affetto tale quello del pubblico verso Gigi che ha convinto l’organizzazione ad annunciare altre due date in piazza del Plebiscito.

Questi nuovi appuntamenti live arriveranno dopo quello del 2022 in cui D’Alessio ha festeggiato 30 anni di carriera e dopo i 5 sold out collezionati nel 2023 comprensivi di boom di ascolti per il meglio delle serate trasmesso su Rai 1.

Le tre date previste per il 2024 diventano quindi cinque appuntamenti di festa a Napoli con il titolo di “Gigi – Uno come te – L’emozione continua“. Questi gli appuntamenti fissati ad oggi in piazza del Plebiscito.

7 giugno 2024

8 giugno 2024

9 giugno 2024

14 giugno 2024

15 giugno 2024

“Gigi – Uno come te – L’emozione continua” è prodotto da GGD e Friends & Partners.

Attualmente il cantautore è impegnato nel “Dove c’è il Sole Tour” con raddoppi, date triplicate e addirittura 5 serate a Palermo a cui faranno seguito “Gigi D’Alessio in Arena” il 25 settembre in occasione dei 18 anni dal primo concerto dell’artista nell’anfiteatro simbolo di Verona, i concerti nei Palasport in programma il 29 settembre al Palasele di Eboli (SA), il 30 settembre e il 1° ottobre al Palaflorio di Bari e il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

Dopo questi impegni, e prima delle date del 2024, Gigi D’Alessio partirà alla volta di Stati Uniti e del Canada.