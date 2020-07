E’ uscita una nuova, inedita ed esplosiva versione di Como suena el corazon, interpretata da Gigi D’Alessio feat Clementino.

I due artisti, uniti dalla passione per la musica e per le origini campane, hanno unito le forze per dare nuova linfa a una hit che proprio nel 2020 compie vent’anni.

Il brano fu originariamente pubblicato nell’album Quando la mia vita cambierà, che uscì a seguito della prima partecipazione del cantautore partenopeo al Festival di Sanremo. L’album conquistò le prime posizioni della classifica e ottenne tre dischi di platino con oltre 350’000 copie vendute. Como suena el corazon, scritto insieme a Luigi D’Agostino, fu il secondo singolo estratto dal progetto e fu uno dei tormentoni dell’estate 2000.

GIGI D’ALESSIO FEAT CLEMENTINO – COMO SUENA EL CORAZON

La nuova versione di Como Suena el Corazon si caratterizza per una contaminazione di generi che comprende sonorità latine, spirito mediterraneo, rap e dance.

La produzione artistica è di Gigi D’Alessio e Max D’Ambra e in questa divertente rilettura viene amplificata quella sensazione di libertà che negli ultimi mesi ci è stata negata.

Gigi D’Alessio e Clementino hanno pubblicato nel 2019 i più recenti album di inediti.

Noi Due è l’album del cantautore, presentato anche in occasione della trasmissione televisiva in diretta su Raiuno Vent’Anni che siamo italiani (ne abbiamo parlato Qui).

Nella primavera 2019 è, invece, uscito Tarantelle di Clementino, album con il singolo interpretato insieme a Fabri Fibra Chi Vuol Essere Milionario? (Qui il nostro articolo)