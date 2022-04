Gigi D’Alessio festeggia 30 anni di carriera con un concerto ricco di ospite e sorprese

Gigi D’Alessio si prepara a festeggiare il prossimo 17 giugno i suoi trent’anni di carriera con un concerto nel cuore della sua Napoli, in una delle location più importanti della città… lo show Uno come te, trent’anni insieme, prenderà vita infatti in piazza Plebiscito.

Ad accompagnare il cantautore un’orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino e tanti ospiti. Del resto Gigi D’Alessio non poteva che scegliere la sua città, la terra che l’ha sempre amato e incoraggiato nella sua carriera artistica,

L’evento che ripercorrerà la carriera musicale e televisiva di Gigi D’Alessio attraverso le sue canzoni, gli aneddoti e gli amici e colleghi che lo accompagneranno durante la serata.

Nel luogo simbolo della sua città, scaldato dal grande abbraccio del pubblico, Gigi alternerà note e parole, raccontando le fasi della sua vita e carriera, dai suoi primi passi in musica, alle sue cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, fino ad arrivare al successo ottenuto in America e Sud America, ricordando gli incontri più importanti e anche i momenti più “difficili”, professionali e non, della sua vita.

I biglietti per la serata evento, prodotta da GGD, Friends & Partners e Arcobaleno Tre, saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 20 aprile.







Foto di copertina di Fabrizio Cestari