gIANMARIA annuncia il Mostro Tour 2023: tutte le date e le info sui biglietti

Un altro grande traguardo si aggiunge alla breve ma intensa carriera di gIANMARIA, l’ex talento di X Factor Italia che nelle scorse ore ha annunciato di essere pronto a tornare in tour per incontrare i suoi fan ed esibirsi dal vivo.

L’annuncio della nuova tournée del giovane artista si inserisce in un periodo già molto positivo per lui, visto che si trova proprio in questi giorni impegnato nel Festival di Sanremo 2023 con il pezzo Mostro. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere sulla tournée.

COSA SAPPIAMO DEL Mostro Tour 2023 di Gianmaria

Dopo l’uscita del suo primo album e l’importante esordio al Festival di Sanremo con la canzone omonima, Mostro (disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali) gIANMARIA è pronto a tornare Live con il Mostro Tour 2023, prodotto da Vivo Concerti.

Questa nuova serie di concerti arriva sulla scia del successo del precedente tour estivo del giovane cantautore,

che lo ha visto calcare i palchi dei principali festival italiani. Sarà a quanto pare uno spettacolo completamente nuovo e originale, ricco di sorprese ed energia. Sarà uno show carico di grande musica in occasione del quale il cantante potrà presentare per la prima volta dal vivo i pezzi inediti del suo disco d’esordio (Epic Records / Sony Music), uscito il 3 febbraio in digitale e disponibile in CD e vinile dal 10 febbraio.

Stando alle anticipazioni, il nuovo spettacolo a cui sta lavorando il cantante sarà carico di un mix esplosivo di urban, rock e cantautorato pop, con riferimenti ad artisti del calibro di Kanye West, Slowthai, Neutral Milk Hotel e The National.

Come acquistare i biglietti per la tournée

I biglietti per il Mostro Tour 2023 saranno disponibili in prevendita online sul circuito TicketOne a partire dalle ore 10:00 di giovedì 9 febbraio, mentre da martedì 14 febbraio i biglietti saranno acquistabili in prevendita anche presso i punti vendita autorizzati.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Tutte le date della tournée

Questo il calendario completo del Mostro Tour 2023:

Lunedì 15 maggio 2023 BOLOGNA @ ESTRAGON

Giovedì 18 maggio 2023 MILANO @ FABRIQUE

Domenica 21 maggio 2023 VENARIA (TORINO) @ TEATRO DELLA CONCORDIA

Lunedì 22 maggio 2023 PADOVA @ HALL

Giovedì 25 maggio 2023 ROMA @ LARGO VENUE