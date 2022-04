gIANMARIA lancia il nuovo singolo “Fallirò”. Nello splendido video rinasce dal grembo materno

gIANMARIA Fallirò è il nuovo singolo estratto dal primo album del cantautore secondo classificato a X Factor 2021. Da oggi, 7 aprile 2022, è fuori anche il video ufficiale.

Dopo i successi presentati nel talent Sky, I suicidi e Senza saliva, e dopo il primo singolo ufficiale, Poeta, il giovane artista sceglie la title track del disco per continuare a raccontarsi. Ecco come aveva raccontato questa canzone gIANMARIA nel giorno di uscita del disco…

È un brano per lo più d’amore ma con un ritornello in cui metto le mani avanti, è possibile fallire e se succederà farà comunque parte del gioco.

Ai tempi d’oggi vengono messe in mostra solo le cose belle e i lati migliori delle persone (come sui social), tralasciando le cose brutte mentre sono quelle che hanno bisogno di più attenzione e lavoro per far sì che cambino.

GIANMARIA FALLIRÒ video e TESTO

Il videoclip è una produzione Borotalco.tv. Creative support by Andrea Losa, DOP di Edoardo Lio mentre Matteo Stefani è il produttore esecutivo. Nel video, che ha un forte impatto visivo ed emotivo, gIANMARIA è un po’ il padre di se stesso. Inquadrato sempre in ombra litiga con la sua ragazza che è rimasta incinta. Le immagini si alternano con riprese dall’alto del ragazzo nudo, nel grembo materno, in posizione fetale.

Non placo nessun problema,

Arrivan tutti la sera,

Mi sporco questa notte

Mi ripulirò

Le mangio ancora gambe e braccia se non mi dimostra che

Non stia per finire il mondo o

non stia per finire me.

In una stanza con i muri che si sciolgon per il caldo,

Al 6 piano di un palazzo mi fai discorsi del cazzo

Dici che la vita è l’ultimo regalo che ci meritiamo,

Mi sbalzo sulle note perché uscire un emozione non è mai liscio e indolore

E’ difficile per me.

Ed è una vita malata e forse pure un po’ insensata

Non ci siamo più trovati se non per negarci tutto,

Annegarci in un istante forse era troppo banale

Ma lasciarci con le lacrime era romantico e basta

FALLIRÒ

CREDI TROPPO IN ME

TU FAI L’EROE NON TI FAI MAI LE DROGHE

NON SBAGLI MAI LE NOTE (ye)

E POI RIFATTI VIVO,

FAMMI UN FAVORE DA AMICO

VIENI AL CORTILE MIO

A fare un omicidio

E FALLISCO OGNI GIORNO

FALLISCE OGNI SOGNO

HO FATTO ANCHIO L’EROE

MA MI HA SCHIACCIATO IL MONDO

UN FALLIMENTO te lo presto se lo vuoi

Non capisco cose intorno a me tipo

MIO NONNO HA APPESO AI CHIODI LE SCARPE DA GIOVANE

SENZA UNA PENSIONE

E AVREBBE POTUTO GIOCARE ALTRI 30 ANNI

Ma ha trovato una soluzione

Cosa difficile per me.

FALLIRÒ

CREDI TROPPO IN ME

TU FAI L’EROE NON TI FAI MAI LE DROGHE NON SBAGLI MAI LE NOTE

E POI RIFATTI VIVO,

Vieni al MIO CONDOMINIO

VIENI AL CORTILE MIO

A fare un omicidio

E se ho pagato il biglietto è per andare giù

Potessi vivere negli altri sarei il rimpianto

Non il pensiero nemmeno un sogno

Non il ricordo di me

FALLIRÒ

TU NON CI CREDERE IN ME

TU FAI L’EROE NON TI FAI MAI LE DROGHE NON SBAGLI MAI LE NOTE

E POI RIFATTI VIVO,

Vieni al MIO CONDOMINIO

VIENI AL CORTILE MIO

A fare un omicidio

IL TOUR

FALLIRÒ TOUR 2022, la prima serie di live di gIANMARIA ha già registrato il tutto esaurito in cinque degli appuntamenti previsti. Ecco il calendario:

6 MAGGIO – LIV CLUB – BASSANO DEL GRAPPA (VI) *DATA ZERO

9 MAGGIO – NEW AGE CLUB – TREVISO *sold out

11 MAGGIO – VIPER – FIRENZE

12 MAGGIO – LINK – BOLOGNA *sold out

15 MAGGIO – MAGAZZINI GENERALI – MILANO *sold out

16 MAGGIO – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO *nuove disponibilità

23 MAGGIO – LARGO VENUE – ROMA *sold out

24 MAGGIO – LARGO VENUE – ROMA *sold out

27 MAGGIO – MI AMI, CIRCOLO MAGNOLIA – MILANO

28 MAGGIO – STUDIO FOCE – LUGANO