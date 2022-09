Gianluca Grignani annuncia una sopresa per il 15 ottobre: “Non vendete i biglietti del treno, staremo insieme”

Gianluca Grignani annuncia una sorpresa per i suoi fan.

Dopo aver spostato il concerto del 15 ottobre al giorno successivo (domenica 16 ottobre), molti suoi fan sono insorti.

Non tanto per il cambio di location dal Mediolanum Forum al Fabrique, ma proprio per il cambio di data che ha comportato disagi per chi, non abitando nei pressi della città lombarda, aveva già prenotato treni, aerei e alberghi.

Infatti, trattandosi dell’unica data autunnale in programma, tanti estimatori del cantautore avevano deciso di venire a Milano per assistere al concerto.

Ciao a tutti, ho letto tutti i vostri commenti, messaggi e mail. Vi ringrazio per l’affetto. So che alcuni di voi dovranno affrontare ulteriori spese per trasporti o hotel a causa del cambio data del live “La fabbrica di plastica and only the best”. Proprio per questo motivo, Invito tutti i fan che a non chiedere il rimborso del biglietto nominale del treno e/o aereo. Sto preparando una sorpresa per voi per il giorno prima del concerto fissato ora per il 16 ottobre!!! Non vi anticipo niente per il momento vi dico solo che il 15 ottobre staremo comunque insieme. Nei prossimi giorni riceverete tutte le info in merito. Vi voglio bene Gian

Per tutte le informazioni sui nuovi biglietti del concerto di Gianluca Grignani e le modalità di rimborso, clicca qui.