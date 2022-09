Gianluca Grignani cambio di data e location per il concerto “La Fabbrica di Plastica Only The Best”

Gianluca Grignani sposta il concerto La Fabbrica di Plastica Only The Best.

Nuova location e nuova data per il concerto di Gianluca Grignani. Inizialmente spostato per la pandemia al 15 ottobre (era stato fissato a gennaio), si arriva ora a un nuovo cambio.

Di data. Dal 15 a domenica 16 ottobre.

Di location. Dal Mediolanum Forum al Fabrique di Milano.

Una scelta controcorrente (la capienza ufficiale del Forum per i concerti è di oltre 12mila posti, quella del Fabrique di 3100) quella fatta da Grignani, spiegata dal volere un concerto reale in una location scelta apposta per chi lo ha sostenuto sin dall’inizio con biglietti accessibili e senza troppi fronzoli, in cui a parlare è solo la musica.

Scelta e motivazione che, commenti sui social alla mano, non ha reso felici i fan di vecchia data già in possesso di biglietti per treni e aerei o permessi di lavoro. Su Facebook si legge “Forse avrebbe potuto semplicemente scrivere .. ragazzi eravamo tanti ma meno del previsto, mi vedo costretto a cambiare location, abbiate pazienza…“.

In scaletta ci saranno tutti i brani del disco del 1996 La Fabbrica di Plastica a cui si affiancheranno i successi che hanno segnato i 28 anni di carriera di Gianluca Grignani.

«Ricordo che quando più di 25 anni fa finimmo di registrare il disco, la notte lo riascoltai nel buio dello studio, in cui erano accese solo le luci delle macchine, un bellissimo spettacolo a vedersi. Considerata la natura dell’album, dentro di me ero convinto che non avrei fatto più questo lavoro. Alla fine ha prevalso l’istinto. Ero pronto all’inevitabile, ma la gente ha deciso per me. Questo disco è per la gente, perché in fondo parla di loro e di me. Ed è proprio per questo che mi piacerebbe ripetere questo spettacolo in una dimensione sempre diversa ma accessibile in termini di prezzo e mantenendo l’intenzione di realizzare un concerto reale, senza troppi fronzoli in cui a parlare è solo la musica, che, rispetto a quello che immaginavo, assomiglia molto di più alla gente. Sarà un “Ritorno al futuro” per un disco che cambia il passato e torna dal 1996 più attuale che mai. Grazie, ve lo devo».

La nuova venue darà la possibilità al pubblico di assistere al live in piedi, in un ambiente più vicino alla reale natura di un concerto pieno di energia.

Inoltre sarà più accessibile in termini di prezzo dei biglietti.

«I prezzi dei biglietti possono essere abbassati, realizzando i live nei posti che lo consentono e opzionando più date per dare a tutti la possibilità di partecipare. So di essere in contro tendenza con la “moda del momento” nell’ambito dei live ma ho una nuova visione dei concerti, che per me devono essere per prima cosa accessibili al mio pubblico. E mi auguro di essere con questo di ispirazione».

I nuovi biglietti, solo posto unico in piedi, sono già disponibili in prevendita.

Nella prossima pagina le modalità di rimborso per chi non potrà partecipare al nuovo evento e quelle per chi ha comprato un posto a prezzo più alto di quello attuale.

Foto: Daniele Cardone

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI