Giaime: fuori dall’8 novembre “Mai” feat. Lele Blade e Fred De Palma

E’ uscito Mai, il nuovo singolo di Giaime prodotto da Andry The Hitmaker e che registra il featuring con Lele Blade e Fred De Palma.

Mai contiene un refrain della hit internazionale del 2000 di Paola & Chiara Vamos a Bailar ed è uno spensierato messaggio di Giaime, Lele Blade e Fred De Palma alle rispettive partner. Un brano che risulta piacevole all’ascolto grazie anche all’abile ed equilibrato mix tra le sonorità attuali, il reggaeton e quelle anni ’90.

Mai con Lele Blade e Fred De Palma aggiunge un tassello alle collaborazioni di Giaime, che nella sua carriera ha già lavorato con Capo Plaza nel brano Mi ami o no (Ne abbiamo parlato Qui), Lazza in Fiori (certificato Disco D’oro) e Vegas Jones in Ricco (Qui il nostro articolo). E’ passato, quindi, del tempo dalle sue prime apparizioni mainstream al Coca Cola Summer Festival (Qui la sua storia), che nel tempo lo hanno portato a firmare con Jive Records, divisione di Sony Music.

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato da Simone Mariano & Federico Merlo per School Project, in cui scorrono immagini che ricordano il mood degli ultimi video di Giaime.

GIAIME LIVE

Nei prossimi mesi Giaime è pronto per salire sul palco di numerosi club. Il tour farà tappa in tutta la penisola.

9.11 Trunkrew – Piacenza

16.11 Replay Glam Club – Foggia

22.11 OVRTM – Bologna

23.11 Laguna Beach – Sestri Levante

24.11 Kontini – San Benedetto (AP)

29.11 Luna Rossa disco club – Bosco Marengo (AL)

30.11 Viclub – Vicenza (VI)

7.12 Club to groove – Riazzino (Svizzera)

