Ghemon torna con ‘Una Cosetta Così’, uno spettacolo che unisce musica, comicità e storytelling

Ghemon Tour 2023. Nel corso degli anni l’artista ha scelto la strada della versatilità per raccontare agli altri il suo mondo interiore. Per farlo in un modo totalmente diverso ora torna con Una Cosetta Così, forse il suo progetto più ambizioso. Un’esperienza unica che unisce le diverse passioni dell’artista e promette di sorprendere il pubblico con performance accattivanti e originali.

Apprezzato cantautore e artista hip hop, Ghemon ha annunciato uno spettacolo che non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico. È una combinazione di tutto questo e molto altro ancora.

Il pubblico avrà infatti la possibilità di assistere ad uno show unico in cui verranno unite musica, stand up comedy e storytelling, con l’obiettivo di creare un’esperienza completamente nuova per lo spettatore.

Ghemon tour 2023 non un semplice concerto…

Scordatevi l’idea di assistere ad uno show come un semplice concerto in cui ascoltare una serie di canzoni eseguite dall’artista perché in Una cosetta così troverete anche la condivisione di storie personali attraverso la lente dell’ironia e momenti di riflessione più profonda. E ovviamente la musica con canzoni inedite e cover inaspettate.

Lo spettacolo, scritto anche con l’aiuto di Carmine Del Grosso, vedrà sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra.

Queste le prime date annunciate:

31 marzo 2023 a Bari presso l’Officina degli Esordi

1 aprile 2023 a Roma presso l’Officina Pasolini

2 aprile 2023 a Napoli presso Foqus.

Foto di Fabio Munis