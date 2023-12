Ghali pubblica a sorpresa il video di “Ora d’aria”: “doveva uscire anni fa ma alcune non persone non volevano…”

A distanza di anni Ghali pubblica il videoclip di “Ora d’aria“, un video che vede luce a distanza di quasi sette anni dalla pubblicazione del brano.

Nel giorno di Natale Ghali ha scelto a sorpresa di pubblicare su YouTube il video inedito di “Ora d’aria“, settima traccia contenuta nel suo primo disco, “Album“, del 2017.

Il rapper nel 2024 salirà per la seconda volta sul palco dell’Ariston. Dopo esserci stato infatti nelle vesti di super ospite nel 2020 quest’anno Ghali ha deciso di prendere parte alla gara con il brano “Casa mia“.

Tra l’altro l’artista ha lanciato il suo quarto disco di inediti, “Pizza Kebab Vol.1“, l’1 dicembre scorso. Il progetto ha debuttato alla quinta posizione della classifica album FIMI, e a tre settimane dall’uscita occupa la numero #19.

In attesa di Sanremo 2024 Ghali proprio del giorno di Natale ha voluto pubblicare il videoclip inedito di “Ora d’aria“, un video che, come lui stesso ammette, alcune persone ai tempi del lancio del disco, non vollero fargli rilasciare…

“Avevo girato questo video anni fa, ma alcune persone non volevano che lo pubblicassi per varie ragioni. Oggi più che mai mi sembra il momento giusto per farlo. Il video di ORA D’ARIA FUORI ORA sul mio canale YouTube. Buon Natale a tutti”

Diversi i commenti entusiasti dei colleghi a questa pubblicazione. Da Leon Faun (“Uno dei pezzi più underrated“) a Mace (“Finally!!“), da Tormento (“Regalone di Natale! Da grande Maestro quale sei“) a Gaia.

Qui a seguire troverete sia il testo della canzone, che tra l’altro cita le luci di Natale nel testo, che il videoclip contenente una serie di immagini, tra riferimenti all’America, alla guerra e alle forze dell’ordine, destinate a far discutere.

Ghali Ora d’aria video e testo

Ciao a tutti, pianeta Terra

Compagni di banco, compagni di cella

Compagni di calcio, compagni di guerra

Tu non puoi comprarmi, dormo anche per terra

Luci natalizie, ricordano che stiamo bene, insabbian le notizie

Oggi niente armi, spade laser per milizie

Stelle e strisce

Ma vedo solo stelle che si fanno strisce

Casa tua è casa mia

Tanto poi ci estingueremo come i dodo

Polizia, polizia

Prima arrestano mio padre poi mi chiedono la foto

Obiezione vostro onore ma io alzo il volume

Nella mia gang pelli chiare e pelli scure

Sapevi che l’AIDS si cura e il cancro pure solo che noi siamo troppo poveri per quelle cure?

Ore d’aria, ore d’aria

Ore d’aria, ore d’aria

Ore d’aria, ore d’aria

Ore d’aria, ore d’aria

È la mia ora d’aria

Se vuoi accoltellarmi fallo ora, “Ahia”

Sono stanco, serve un cambio

Ho il cielo in una stanza ma sta diluviando

Aspettiamo gli alieni ma come puoi

Avvicinarti se ci scanniamo tra noi

Essere umani o essere schiavi

È il dilemma ma nel dubbio buttan via le chiavi

Il cielo ancora nero, fra’, sopra Baghdad

Fare guerra per la pace, ma come si fa

È un po’ come scopare per verginità

Frate’ lei digiuna già prima del ramadan

Certe cose non le dimentico mai

Come la Jamaica di Silassie

Come gli elefanti della Apartheid

E baby tu che piangi per i like

No women no cry, no women no cry

E non facciamo festa se non c’è Wi-Fi

Una volta emancipati torniamo operai

Maresciallo, quando il mare è calmo tutti marinai

Ore d’aria, ore d’aria

Ore d’aria, ore d’aria

Ore d’aria, ore d’aria

Ore d’aria, ore d’aria

Il tuo modo di amarmi è strano

Qualunque sia il colore stringimi la mano

Passa l’indiano con le rose ma io e te che siamo

Mi stai chiedendo se sono italiano o mussulmano

Non capisco io ‘sti contratti, non li ho mai capiti

A me le firme piaccion solo sui vestiti

Nefertiti nella TV con zero uccisi né feriti,

Dio proteggi Siria da ‘sti meteoriti

Siam cresciuti coi fumetti e dove son gli eroi?

Ora fumiamo perché l’inferno è dentro di noi

O siamo terroristi o siamo parassiti

Ci vogliono in fila indiana, tutti zitti

Spero sia solo un segnale di fumo indigeno

Che quella lama sia solo un coltellino svizzero

Che ore sono? È ora d’aria, manca ossigeno

Sono solo un Pikachu selvatico, libero

Ore d’aria, ore d’aria

Ore d’aria, ore d’aria

Ore d’aria, ore d’aria

Ore d’aria, ore d’aria