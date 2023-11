Ghali, annunciata la data d’uscita del nuovo album “Pizza Kebab Vol.1”

Dopo una serie di spoiler comparsi su alcuni cartelloni in giro per Milano e sui social, Ghali annuncia la data d’uscita del suo nuovo e attesissimo album di inediti, “Pizza Kebab Vol.1“, che sarà disponibile in tutti i digital store per Warner Music Italy / Sto Records a partire da venerdì 1° dicembre (qui il presave).

Con questo nuovo progetto discografico, che arriva a un mezzo e mezzo di distanza dal precedente “Sensazione Ultra“, Ghali torna alle origini, ovvero alla trap del 2016, rivisitandola nella maniera a tratti adrenalinica e schizzante, a tratti dolente e cullante, che è il suo marchio di fabbrica.

Ed ecco che “Pizza Kebab Vol.1” si caratterizza per un susseguirsi di tracce ritmate e melodiche, introspettive e ultra-espressive: canzoni secche e concise, diamanti grezzi che brillano nel buio dei tempi in cui viviamo.

GHALI, PIZZA KEBAB VOL.1

Ghali conta attualmente quasi 2 milioni 365 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è “Good Times” con poco più di 102 milioni di stream. Seguono “Peace & Love” con 83.783.147 stream e “Habibi” che sta per raggiungere i 70 milioni di stream.

Capace di mescolare lingue, influenze ed estetiche, l’artista è stato inoltre consacrato nella stratosfera del pop dai ben 50 dischi di platino e 15 dischi d’oro conquistati fino ad ora nel corso della sua carriera.