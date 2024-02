Sanremo 2024 – Ma davvero il testo di Geolier è così incomprensibile?

Geolier I p’me tu p’te traduzione testo. Diciamolo subito: è chiaro che essendo chi vi scrive napoletano, il problema di comprendere il testo di “I p’me tu p’te” di Geolier non l’ha mai avuto.

Eppure, come per quasi tutti i dialetti, vi assicuro che non è detto che chi sia di una zona specifica capisca perfettamente sempre tutto, solo perché della stessa zona di chi canta o, peggio ancora, parla.

Ci sono forme dialettali molto strette, o modi di dire che variano da un quartiere all’altro di una grande città, di una provincia, da un lato est a un lato ovest, etc etc.

E poi ci sono gli slang, i modi di dire che cambiano da generazione a generazione e, non da ultimo, il modo di scrivere.

Ad esempio, per quel che riguarda Geolier e la sua ultima fatica sanremese, le polemiche erano nate già da prima perché, fra i puritani del napoletano, era chiaramente venuto fuori che il testo della sua “I p’me tu p’te” era scritto in maniera sbagliata secondo i dogmi della purezza della lingua.



E la cosa oggettivamente è vera. Il testo risulta infatti scritto in maniera approssimata, come se si trascrivesse il parlato, lo slang, appunto.

Ma sempre oggettivamente va detto che a parte gli studiosi e gli storici, nessuno sa scrivere più non solo in napoletano, ma in qualsiasi altro dialetto italiano, soprattutto perché questi, i dialetti, sono in continua evoluzione, in continuo movimento.

Figuriamoci poi il napoletano che, come spesso viene ricordato, è da considerarsi più una vera e propria lingua che un dialetto; sta all’italiano, come il catalano sta allo spagnolo, se vogliamo essere precisi. In Italia forse solo il romanesco ha una paritaria forza espressiva, ma non la stessa capillare diffusione appena fuori le mura amiche e questo perché i napoletani hanno da sempre nella loro storia emigrazione, diffusione, facilità d’approdo e d’interazione.

E ancora perché la canzone napoletana è alla base di quella italiana e la sua diffusione nel mondo, e non solo in Italia, è a stata nella storia davvero capillare.

Perciò sono rimasto un po’ “sghibottito” (prendo in prestito dal mitico Frassica, questa distorsione dello sbigottito) quando ho sentito gente che diceva di non capire cosa cantasse il giovane artista napoletano perché, sinceramente, pur cantando in maniera veloce, come ormai è moda non solo sua, ma proprio della nuova generazione, le parole di cui si compone il suo testo non hanno nessuna stranezza, nessun termine inusuale o che differisce dall’italiano in maniera così netta. Tranne la contrazione in fatti di alcune parole, per legarle metricamente, (esempio “tia” che letteralmente significa “tu devi” e poi si modifica come tempo verbale in base al senso della frase, infatti nello specifico diventa “dovrai”) scorre tutto piuttosto chiaramente, soprattutto se poi quella parolina è inserita all’interno di una frase che chiaramente lascia capire cosa significhi.

Per consolare comunque quelli a cui il brano è piaciuto tanto e che non lo capiscono e visto che non è certo un fenomeno solo napoletano, essendo già alla guida la classifica dei singoli più venduti, ho deciso di tradurlo per voi. Ecco a voi quindi Geolier con IO PER TE TU PER ME:

Geolier “I p’me tu p’te” traduzione testo

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

NOI SIAMO DUE STELLE CHE STANNO PRECIPITANDO

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

TI STAI VESTENDO CONSAPEVOLE CHE DOVRAI SPOGLIARTI

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

PURE IL MALE CI FA BENE INSIEME IO E TE

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

CI ABBIAMO SPERATO DI STARE PER SEMPRE INSIEME IO E TE

No no no comm s fa

NO, NO, NO COME SI FA

No no no a t scurda

NO, NO, NO A SCORDARE TE

P mo no, no pozz fa

PER ADESSO NO, NON POSSO FARLO

Si ng stiv t’era nvta

SE NON C’ERI TI DOVEVO INVENTARE

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

LA FELICITA’ QUANTO COSTA SE I SOLDI NON LA POSSONO COMPRARE

Agg sprecat tiemp a parla

HO SPRECATO TEMPO A PARLARE

Nun less pnzat maij

NON L’AVREI MAI PENSATO

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

CHE ALL’INIZIO DELLA STORIA ERA GIA’ LA FINE DELLA STORIA PER NOI

O ciel c sta uardann

IL CIELO CI STA GUARDANDO

E quant chiov e pcchè

E QUANDO PIOVE E’ PERCHE‘

Se dispiaciut p me e p te

SI E’ DISPIACIUTO PER ME E PER TE

Piccio mo sta iniziann a chiovr

PERCIO’ ORA STA INIZIANDO A PIOVERE

Simm duij estranei ca s’incontrano

SIAMO DUE ESTRANEI CHE S’INCONTRANO

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E STAVO PENSANDO A TUTTE LE COSE CHE HO FATTO

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

IO PER ME, TU PER TE

I p’me tu p’te

IO PER ME, TU PER TE

I p’me tu pe’te

IO PER ME, TU PER TE

Tu m’intrappl abbraccianm

TU M’INTRAPPOLI ABBRACCIANDOMI

Pur o riavl er n’angl

PURE IL DIAVOLO ERA UN ANGELO

Comm m può ama si nun t’am

COME PUOI AMARMI SE NON TI AMI

Comm può vula senz’al, no

COME PUOI VOLARE SENZA ALI, NO

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

E’ PASSATO TANTO TEMPO DALL’ULTIMA VOLTA

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

DAMMI UN ALTRO PO’ DI TEMPO PER L’ULTIMA VOLTA

No, no no no comm s fa

NO, NO, NO COME SI FA

No no no a t scurda

NO, NO, NO A SCORDARE TE

P mo no, no pozz fa

PER ADESSO NO, NON POSSO FARLO

Nun less pnzat maij

NON L’AVREI PENSATO MAI…

– RIPETE INCISO –

Sta nott e sul ra nostr,

QUESTA NOTTE E’ SOLO NOSTRA

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

SE VAI CERCANDO LA LUNA, VADO A PRENDERLA E TE LA PORTO

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

MA PURE SE LO FACESSI, NON SARESTI CONTENTA

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

VORRESTI TUTTE LE STELLE, VORREI PIU’ TEMPO CON TE.

PERCIO’…

– RIPETE INCISO –