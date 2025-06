Generic Animal torna alle origini con “La Lingua” e canta l’ostinazione di chi continua a cercare

Generic Animal, La Lingua: significato del testo del nuovo singolo.

Sette mesi dopo l’uscita de Il Canto dell’Asino (La Tempesta Dischi), il suo quinto album realizzato insieme a Yakamoto Kotzuga, Generic Animal torna con un nuovo singolo, La Lingua, in cui la sua voce si fa ora più nitida e decisa.

Prodotto dallo stesso Luca Galizia (Generic Animal) e arrangiato insieme a Fausto Cigarini, il brano non rappresenta soltanto un ritorno alla realtà dopo il tour invernale, ma è anche e soprattutto un viaggio verso le proprie radici: un ritorno alle sonorità ruvide e organiche degli inizi, alla semplicità istintiva della produzione, a un suono che pulsa di strumenti vivi e spazi aperti.

Acustico, barocco, medievale e venato di folk, il brano si muove come una lunga ricerca: una caccia lenta e febbrile dentro paesaggi aridi, dove il senso non sta nella meta, ma nell’ostinazione stessa di chi continua a cercare.

Non contare le estati che mancano

Non seguire le tracce di un cane nel bosco

Potrebbe soltanto portarti a una fossa

In cui è seppellito qualcosa che temi