“Il canto dell’asino”: in arrivo il nuovo disco di Generic Animal un anno dopo l’uscita dell’ultimo EP

In arrivo venerdì 25 ottobre “Il canto dell’asino“, il nuovo disco di Generic Animal, fuori per La Tempesta Dischi e prodotto in collaborazione con Yakamoto Kotzuga.

L’album, il quinto del cantautore Luca Galizia, in arte Generic Animal, arriva due anni dopo il suo ultimo disco “Benevolent” e un anno dopo l’EP “Rosso“.

Ad anticipare il nuovo progetto “Il canto dell’asino” i singoli “Bobby Ballad“, uscito lo scorso luglio e “Tokyo20” e “Spirito“, usciti invece contemporaneamente a luglio; l’ultimo brano pubblicato prima dell’uscita dell’album è “Eric – Che fai?“, fuori dallo scorso 27 settembre, che parla delle prime esperienze adolescenziali dell’autore, in compagnia di un caro amico che adesso non c’è più, con cui ha fumato le prime sigarette e fatto i primi imboschi.

I riff di chitarra, inarrestabili, esplosivi e taglienti del pezzo anticipano il sound accattivante di questo nuovo progetto.

I fan avranno la possibilità di ascoltare il disco in anteprima al Dr. Martens Day, organizzato da MI AMI, all’ex macello di Milano, sabato 12 ottobre. Clicca qui per acquistare i biglietti dell’evento.

generic animal, il canto dell’asino: la tracklist

La tracklist del nuovo disco di Generic Animal sarà disponibile a breve.