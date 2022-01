GEMELLO: testo, significato e audio di “Risalirai”, il nuovo singolo featuring Carl Brave

Gemello esce con Risalirai, il terzo singolo estratto dal suo nuovo album La Quiete per Honiro e con distribuzione Believe.

Abbiamo avuto modo di parlare del nuovo album con il rapper e pittore Andrea Ambrogio, a.k.a. Gemello. Qui, potete riguardare la nostra videointervista.

Risalirai ed è un featuring tutto romano con Carl Brave, che ha già collaborato in passato con Gemello e che ritorna anche in questa occasione.

Il testo è firmato dai due artisti, mentre la produzione è stata affidata a Sine.

Il brano, il primo in uptempo in questo progetto, è un incitamento, uno sprono ad affrontare i momenti bui e a rialzarsi quando tutto sembra andare per il verso sbagliato. Gemello ci invita a evadere insieme per qualche istante dalla realtà e lasciarsi andare in un cielo di stelle.

gemello e carl brave – il testo di risalirai

Tu non lo sai

Risalirai

Tu non lo sai

Anche se sembra che hai toccato il fondo

Chiudi gli occhi con me

Risalirai

Il mare è solo un pavimento di stelle

Che brilla di te anche se

Tu non lo sai

Perché sembra che ho toccato il fondo

E dicono l’ho fatto per te eh! Eh! Eh!

Il cielo è un immenso affresco di stelle in mezzo a un cazzo di niente eh! Eh!

Io lo so e tu lo sai

Siamo guai, droga online

Vuoi fumare, Erba life,

Gimme five eh,eh,eh

Sigarette, nel pacchetto,

Prendi una, fai un cicchetto

Di’ un segreto, all’orecchio

Uno sputo, dal muretto to to to

Tu non lo sai

Anche se sembra che hai toccato il fondo

Chiudi gli occhi con me

Risalirai

Il mare è solo un pavimento di stelle

Che brilla di te anche se

Tu non lo sai

Anche se sembra che hai toccato il fondo

Chiudi gli occhi con me

Risalirai

Il mare è solo un pavimento di stelle

Che brilla di te anche se

Tu non lo sai

Dammi qualcosa che dura per sempre

Scappiamo dalla realtà

Ti metti i Ray-Ban sembri Juliette Lewis

Vestito bene sono Beetljuice

Appanna il vetro dei miei occhi rossi

Skippiamo i baci diamo solo morsi

Nascondi fiori sotto federe federe federe

Smetto di credere non chiedere chiedere chiedere

Le strade abbracciano la notte fredda

Mi lascia un vuoto nuoto nella nebbia

La luna oggi sembra venere venere venere

E sta affogando dentro al Tevere

Tu non lo sai

Anche se sembra che hai toccato il fondo

Chiudi gli occhi con me

Risalirai

Il mare è solo un pavimento di stelle

Che brilla di te anche se

Tu non lo sai

Anche se sembra che hai toccato il fondo

Chiudi gli occhi con me

Risalirai

Il mare è solo un pavimento di stelle

Che brilla di te anche se

Tu non lo sai

Risalirai

Tu non lo sai

Risalirai

Tu non lo sai