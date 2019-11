Gazzelle Una canzone che non so, fuori il nuovo video del cantautore fresco della pubblicazione della nuova versione del suo ultimo album… da Punk a Post Punk.

Il videoclip arriva a sorpresa ed è un modo dell’artista per ringraziare i suoi fan.

GAZZELLE UNA CANZONE CHE NON SO

Una canzone che non so vede come protagonista Eduardo Valdarnini e ruota attorno ad una situazione che tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta nella vita: prepararsi ad una conversazione importante.

Immagina un incontro, in cui dovrai affrontare una conversazione che toccherà temi caldi, delicati, intimi.

Vuoi essere pronto. Sicuro di non scordarti i concetti importanti, quelli che vuoi assolutamente dire e ribadire, per riuscire a colpire, per risultare inattaccabile, per stupire, per far valere le tue ragioni.

Finisci dunque per ritagliarti dei momenti solitari dove poter “provare” il tuo discorso, quasi come se dovessi poi recitarlo.

Il videoclip di Una canzone che non so è stato diretto da Lorenzo Silvestri e Andrea Losa x bendo, con la direzione artistica di Andrea Santaterra x bendo.

GAZZELLE POST PUNK

Il disco è stato anticipato dal singolo Settembre che, a sua volta, era già stato preceduto la scorsa estate da Polynesia (disco d’oro).

Entrambe le canzoni sono contenuto nel disco Post punk, repack dell’album già certificato con il disco d’oro, Punk.

Foto di Nicola Cordi