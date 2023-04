Gazzelle svela copertina e data di uscita del suo quarto album, “Dentro”

Gazzelle annuncia ufficialmente data di uscita e titolo del nuovo album.

Quello in uscita a maggio prossimo sarà il quarto album del cantautore dopo Superbattito del 2017, Punk del 2018 e Ok, ultimo progetto pubblica a febbraio del 2021 e ristampato nella versione OK un c***o a novembre dello stesso anno.

Dal 2021 ad oggi Gazzelle ha collaborato nei dischi di Sick Luke, Night Skinny ed Ernia, duettato live con Ligabue al concerto di quest’ultimo, realizzato il primo Apple Music Home Session italiano e lanciato due singoli inediti, Non lo dire a nessuno nel novembre 2022, e Idem a marzo di quest’anno.

Gazzelle nuovo album. Titolo e date di uscita

Il cantautore, tra i più apprezzati dalle nuove generazioni (ha all’attivo 19 dischi di platino e 19 dischi d’oro), il 9 giugno prossimo sarà in concerto per la prima volta allo Stadio Olimpico di Roma, unico concerto del 2022 nonché prima occasione per presentare live i brani di questo quarto album intitolato Dentro.

I biglietti per l’evento sono disponibili al link qui sotto.





Gazzelle negli scorsi mesi ha tenuto i fan con il fiato sospeso, condividendo settimana dopo settimana la percentuale di completamento del suo quarto lavoro in studio sui social.

Ora tutto è pronto e c’è la data: Dentro uscirà venerdì 19 maggio 2023. Al momento l’artista non ha ancora reso nota la tracklist del progetto mentre potete vedere qui sotto la copertina.