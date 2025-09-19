19 Settembre 2025
Galà della musica indipendente 2025: a Casalgrande artisti e ospiti per la dodicesima edizione

Una serata per celebrare la musica indipendente

Galà della musica indipendente 2025 al Teatro De André di Casalgrande
Galà della musica indipendente 2025: il prossimo 11 ottobre il Teatro De André di Casalgrande (RE) ospiterà una delle manifestazioni più importanti in Italia dedicate alla scena indipendente.

Un evento che unisce artisti, discografici e addetti ai lavori, pensato per celebrare e dare voce a chi continua a portare avanti la propria musica al di fuori dei grandi circuiti.

Il Galà della musica indipendente 2025

Sabato 11 ottobre, dalle ore 21.00, il sipario del Teatro De André di Casalgrande si aprirà per accogliere il Galà della musica indipendente 2025.

La serata, patrocinata da Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia e Comune di Casalgrande, sarà condotta da Vanessa Grey (voce di RTL 102.5) e Gabriele Bròcani (Rai Radio 1, Isoradio).

Lo spettacolo è offerto da Assicurazioni Generali di Sassuolo e l’ingresso è gratuito (posti limitati). Per riservare il proprio posto è disponibile il link di prenotazione: qui.

I protagonisti sul palco

Saranno 18 artisti, selezionati tra le candidature arrivate da case discografiche, scouting online e collaborazioni con altri eventi per emergenti, ad animare la serata:

  • Niveo
  • Fellow
  • Laura Bono
  • Samuele Cavallo
  • Roberta Giallo
  • Nartico
  • Sophia Lassi (Lady Sox)
  • DECI
  • Nicola Ferrari
  • Fritz
  • Dynamite 36
  • Ice Four
  • Lorenzo Lupo
  • Veronica Di Nocera (Dinìche)
  • Chiara Nikita
  • Maurizio Pirovano
  • Leopàrd Vjolet
  • Paolo Martini

Ospiti dal mondo discografico e della comunicazione

Accanto alle esibizioni, il Galà sarà un vero “meeting” con la presenza di professionisti della musica, della stampa e dei media nazionali.

Tra i nomi già confermati: Massimiliano Longo (direttore All Music Italia), Antonio Vandoni (direttore artistico radiofonico), Gianni Testa (produttore discografico, Rai), Latlantide Promotions, Simone Zani (IMusicFun), Nico Donvito (Recensiamo Musica), Massimo Guidi (Estro Records), Salvatore Battaglia (conduttore radiofonico), Francesco Mignogna (musicista e producer).

Durante la serata saranno premiate anche eccellenze artistiche e realtà del territorio emiliano.

Un’occasione per la musica indipendente

La dodicesima edizione del Galà della musica indipendente, già presentata in Senato lo scorso giugno, vuole essere non solo una vetrina ma soprattutto un momento di confronto e crescita.

Alla direzione dell’evento ci sono Paolo Ferrari (NF Music Records, produttore Festival Estivo), Gino Sozzi (Presidente Festival Estivo), Giovanni Germanelli (direzione artistica), con il supporto di Francesca Mercury (coordinamento e palco), Andrea Ramacciotti (tecnico audio), Orsola Vigorito (regia), Francesco Giomi (luci).

Una serata che promette di essere una vera festa della musica, in cui talento, indipendenza e passione si incontrano.

