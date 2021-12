Gaia positiva al Covid: "Non prendete sottogamba la situazione, proteggetevi..."

Lo sentiamo ogni giorno da tutti i telegiornali… la situazione dei contagi da Covid-19 a causa della variante Omicron è in salita in tutto il mondo, Italia compresa. Sono tanti gli artisti che, una volta contratto il virus, hanno voluto renderlo pubblico per sostenere le persone e incoraggiarle a stare attenti e vaccinarsi..,. tra questi anche Gaia, vincitrice della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nei giorni scorsi il virus ha colpito anche i Ferragnez, Nicola Savino e Jovanotti (che ha documentato il tutto su TikTok, vedi qui).

Ora, mentre è in attesa del lancio del nuovo singolo estratto dall’album Alma, Salina, anche Gaia ha comunicato di essere positiva al Covid attraverso le storie della sua pagina Instagram…

Sono risultata positiva dopo l’ennesimo tampone di controllo. Durante le feste, ogni persona che ho incontrato si era precedentemente tamponata e io avevo fatto lo stesso.

Non prendete sottogamba la situazione attuale e proteggetevi. Io sono vaccinata e sto bene fortunatamente, ho perso il gusto e un pò di olfatto e ho giusto qualche linea di febbre che durante la notte si è già attenuata

La cantautrice, prima di ironizzare sull’accaduto con un meme, ha chiuso il suo post incoraggiando tutti a ricordarsi che dobbiamo prenderci cura in questa difficile situazione non solo di noi stessi, ma anche di tutte le persone che ci circondano…

Cercherò di sfruttare il tempo in quarantena per riposarmi, ringraziare per tutto ciò che la vita ogni giorni mi da, anche nei momenti più complessi, scriverò, mediterò e pregherò per tutt* affinché questo virus non metta in pericolo altre vite e ci lasci definitivamente andare avanti con i nostri percorsi.

Ricordiamoci che non siamo mai soli e che le nostre azioni si ripercuotono a catena anche sugli altrx, da chi amiamo a chi manco conosciamo. Nel bene e nel male. Vi amo e vi sento