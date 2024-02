Futures – Italian Scouting Project ricerca gli artisti del futuro

Il 7 febbraio 2024 presso il Circolo Canottieri di Sanremo è stato presentato Futures – Italian Scouting Project. Si tratta dell’ultima creatura di Woodworm Publishing, management e label di base aretina fondata nel 2011 da Marco Gallorini e Andrea Marmorini.

Futures – Italian Scouting Project ha l’obiettivo di ricercare gli artisti del futuro, costruendo una nuova comunità di addetti ai lavori. Questa mission è condivisa da tre partner di rilievo per quanto riguarda l’aspetto discografico, editoriale e live: Universal Music Italia, Sony Music Publishing e Magellano Concerti.

Futures – Italian Scouting Project nasce dalla decisione di Woodworm Publishing di impiegare gli anni di esperienza nel settore musicale al servizio delle nuove generazioni. La label ha sviluppato numerosi progetti di successo. Inoltre, ha creato una rete di relazioni con piccoli club, studi di registrazione e festival indipendenti, fino ad arrivare ai più importanti attori del mercato discografico e ai palchi più prestigiosi. Competenze e relazioni che Woodworm vuole mettere al servizio dell’attività di scouting per giovani artisti e professionisti del settore musicale.

Futures – Italian Scouting Project: ecco i dettagli

Il progetto si realizzerà attraverso delle call to action per A&R e giovani progetti musicali.

La prima call to action riguarderà la ricerca di un network di giovani appassionati di musica su tutto il territorio italiano. La prospettiva è di sviluppare nuovi professionisti del settore, di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Queste figure verranno selezionate, formate e introdotte nel mercato attraverso grandi aziende. Motivazioni e soft skills dei candidati saranno valutate dalla commissione dei partner di Futures – Italian Scouting Project. E’ previsto anche un confronto dal vivo per far emergere le capacità e l’attitudine verso il mondo del music business. I migliori profili selezionati riceveranno l’offerta di una formazione intensiva e avranno la possibilità di svolgere uno stage.

La seconda call to action sarà invece dedicata agli artisti e ai produttori musicali tra i 16 e i 29 anni, che potranno presentare on line il proprio progetto in diverse categorie (come ad esempio cantautorato, alternative, rap-urban, producer). Gli artisti, selezionati da una commissione tecnica composta da A&R di Woodworm ed altri addetti ai lavori, parteciperanno ai Futures Days. La commissione si riserverà di valutare e selezionare i migliori progetti visionati, proponendoli a: Woodworm (sviluppo manageriale e discografico), Universal Music Group (sviluppo discografico), Sony Music Publishing (sviluppo autoriale), Magellano Concerti (sviluppo live). Alcuni tra i progetti proposti verranno firmati dalle aziende partner; e avranno a disposizione un team di professionisti per lo sviluppo della propria carriera.

I Futures Days si svolgeranno nell’autunno del 2024 in varie città d’Italia, tra cui Padova, Milano, Torino, Bologna, Arezzo, Roma, Napoli e Palermo.