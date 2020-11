Fusaro: fuori “Dormi Serena”, una ninna nanna per risvegliare i ricordi

E’ uscito Dormi Serena (Libellula / Vertigo), il nuovo singolo del giovane cantautore torinese Fusaro prodotto da Ale Bavo.

Il brano rivela una scrittura profonda e raffinata che tocca corde ultimamente poco frequentate nella scena musicale italiana.

Fusaro è un cantautore torinese nato nel 1997. Timido e riservato è naturalmente vicino sia alla sua generazione, la ‘z’, sia a quelle precedenti. Un artista riflessivo e introverso che, attraverso la sua musica, prova a riportare l’attenzione sul messaggio, sul contenuto e sull’unicità dei brani.

Dormi Serena è una canzone intima, curata nella sua essenzialità nella quale la voce leggera e delicata si mescola all’arpeggio di chitarra. Ogni singola nota ha il suo spazio e il suo peso specifico.

Si viene trasportati attraverso le immagine evocate: una casa al mare, una vacanza, il desiderio di riposo… I rumori di una città in movimento fanno capolino nel mare di synth in cui ci si trova immersi: il gancio necessario per ritornare alla realtà.

Dormi serena è una ninna nanna, nata per cullare un sonno e risvegliare i ricordi più sereni. In questo caso la prima vacanza insieme, una casa tutta per sé, una spiaggia da cartolina, e un aquilone che, se tenuto nel punto giusto, può impedire al sole di spezzare il sogno di chi più si ama.

FUSARO

Fabrizio Fusaro, cantautore nato nel 1997, nel 2017 trova nella canzone la sua forma d’espressione prediletta e comincia a esibirsi chitarra e voce in alcune serate open mic per combattere l’insicurezza.

Selezionato per il progetto ReHub di Reset Festival Torino 2017, inizia il suo percorso di crescita che lo porterà a esibirsi nella sua zona in apertura ad artisti importanti.

Successivamente partecipa a numerosi contest e Festival e nel 2019 inizia a lavorare con Ale Bavo, musicista e produttore torinese.

Il 15 marzo 2019 pubblica il suo primo singolo Solo un giocattolo, brano dedicato al fratello e all’infanzia passata insieme. Segue poi Vile (a riva), brano ispirato a una lirica di Guido Gozzano.

Il suo disco d’esordio Di quel che c’è arriverà all’inizio del 2021. E’ prodotto interamente da Ale Bavo e suonato dalla band torinese Duopotrio.