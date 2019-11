Fulminacci Le ruote, i motori! testo e audio del nuovo singolo del cantautore rivelazione dell’anno che si è aggiudicato la TARGA TENCO 2019 per LA MIGLIOR OPERA PRIMA.

Il singolo è già disponibile negli store di musica digitale e sulle piattaforme streaming per Maciste Dischi / Artist First. Ad accompagnarlo un videoclip, diretto da Bendo.

Il nuovo singolo del giovanissimo Filippo è una canzone eclettica, sfacciata e frizzante, dove il cantautorato e la dance si incontrano, salutandosi goliardicamente da lontano.

A tal proposito, l’artista afferma:

“Le Ruote, I Motori! è un brano nato in poche ore, uno di quei rari casi in cui la canzone è stata scoperta e non creata. Penso che la sua forza risieda in questa caratteristica: tutto quello che senti non è stato pensato ma buttato fuori come l’urlo di gioia di quando finisci gli esami, come le palpitazioni delle prime volte.“

Dopo il grande successo estivo Fulminacci torna live a dicembre con LA VITA VERAMENTE CLUB TOUR, prodotto e organizzato da Magellano Concerti.

Le date di Milano e Roma hanno registrato il sold out a oltre un mese dall’inizio del tour!

Ecco il calendario:

5 dicembre – MILANO – Santeria Toscana 31 – SOLD OUT

6 dicembre – RONCADE (TV) – New Age

7 dicembre – BOLOGNA – Locomotiv

13 dicembre – FIRENZE – Flog

14 dicembre – ROMA – Spazio Rossellini – SOLD OUT







Fulminacci le ruote, i motori! testo e audio

Stiamo seduti sui muri

siamo riflessi nei fiumi

siamo noi stessi, siamo depressi

ma è come se fossimo nudi

e come se fossimo muti

prima mi guardi, poi sputi

siamo diversi ma siamo gli stessi

da almeno tre anni compiuti

non mi diverto se studi

se sono triste mi asciughi

com’è che adesso sono sotto processo

che caxxo sono sti musi

siamo ragazzi confusi

si, siamo poveri illusi

siamo diversi ma siamo gli stessi

da almeno tre anni compiuti

Prendo la strada di scuola

ma poi andiamo al mare

voglia di fare l’amore con le attrici famose

stavo simpatico a chi non voleva studiare

mi poteva insegnare a evitare le cose

a evitare le cose

Ricordi la strada, la musica, i vecchi

il freddo, i capelli perfetti

la voglia di fare di tutto pur di stare fermi

e le scritte sui muri

milioni di nuovi sapori

i maschi, le femmine e i freni inibitori

Le ruote, i motori!

ah uh ah uh ah uh ah uh

ah uh ah uh ah uh ah uh

Ora che non è più tempo

ora che sono contento

scrivo, cancello, poi scrivo e cancello

poi già che ci sono correggo

sono le undici e mezzo

chissà se è rimasto un cornetto

dai che è mattina, dai, dai che è mattina

dai sono stanco del letto

non mi diverto se aspetto

ciò l’emozione in falsetto

quello che canto non vale poi tanto

ma costa quello che spendo

non che non esco con cento

e poi quando posso mi assento

e non ho capito dai fammi un disegno

scusa sono di fine millenio

Prendo la strada di scuola

ma poi andiamo al mare

voglia di fare l’amore con le attrici famose

stavo simpatico a chi non voleva studiare

mi poteva insegnare a evitare le cose

a evitare le cose

Ricordi la strada, la musica, i vecchi

il freddo, i capelli perfetti

la voglia di fare di tutto pur di stare fermi

e le scritte sui muri

milioni di nuovi sapori

i maschi, le femmine e i freni inibitori

Le ruote, i motori!

ah uh ah uh ah uh ah uh

ah uh ah uh ah uh ah uh

ah uh ah uh ah uh ah uh

ah uh ah uh ah uh ah uh

ah uh ah uh ah uh ah uh

ah uh ah uh ah uh ah uh