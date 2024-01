Fulminacci annuncia due instore e l’uscita del nuovo singolo “+1”

Fulminacci, “+1“: significato del testo del nuovo singolo

A quasi due mesi dall’uscita del suo terzo album di inediti, “Infinito +1” (Maciste Dischi / Artist First), Fulminacci (qui la nostra videointervista) torna con un nuovo singolo, “+1“, che venerdì 12 gennaio andrà ad aggiungersi alle dieci tracce già pubblicate.

Il cantautore ha inoltre annunciato due instore, che si terranno il 19 gennaio alla Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano (ore 18.30) e il 20 gennaio alla Feltrinelli di Via Appia Nuova a Roma (ore 18.00).

E, proprio a partire dal 19 gennaio, il disco sarà disponibile – oltre che in digitale – anche in versione fisica nei seguenti supporti: CD standard, vinile standard e versione deluxe (vinile + album di figurine) in esclusiva su Music First.

FULMINACCI, “+1”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Le relazioni umane sono tra le poche cose invisibili in cui credo, perché le sento e quindi le vedo“, racconta Fulminacci.

Poi, aggiunge: “Questa canzone parla della più importante delle relazioni che vivo, quella che mi permette di abbandonarmi ad un sentimento inflazionato, semplice, limpido e vero. Nasce come un piano e voce che si arricchisce poco a poco, con dolcezza, come due persone che crescono tenendosi per mano”.

FULMINACCI, “+1”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “+1” sarà disponibile a partire da venerdì 12 gennaio 2024.

FUlminacci, infinito + 1 tour: le date

30 aprile 2024 – TRENTO , Sanbapolis (data zero)

, Sanbapolis (data zero) 4 aprile 2024 – MILANO , Fabrique (SOLD OUT)

, Fabrique (SOLD OUT) 5 aprile 2024 – MILANO , Fabrique (SOLD OUT)

, Fabrique (SOLD OUT) 9 aprile 2024 – VENARIA REALE (TO) , Teatro della Concordia (SOLD OUT)

, Teatro della Concordia (SOLD OUT) 12 aprile 2024 – NAPOLI , Casa della Musica (SOLD OUT)

, Casa della Musica (SOLD OUT) 13 aprile 2024 – ROMA , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 18 aprile 2024 – FIRENZE , Tuscany Hall (SOLD OUT)

, Tuscany Hall (SOLD OUT) 22 aprile 2024 – BOLOGNA , Estragon (SOLD OUT)

, Estragon (SOLD OUT) 23 aprile 2024 – BOLOGNA , Estragon (SOLD OUT)

, Estragon (SOLD OUT) 24 aprile 2024 – PADOVA , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 5 settembre 2024 – SESTO SAN GIOVANNI (MI), Carroponte

Info biglietti su www.magellanoconcerti.it

Foto di copertina a cura di Filiberto Signorello