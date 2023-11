Videointervista a Fulminacci: “In Infinito +1 racconto la mia doppia anima”

Disponibile in digitale e in versione fisica (CD, Vinile e Vinile Deluxe) da venerdì 24 novembre, “Infinito +1” è il nuovo album di Fulminacci, che gioca con i generi offrendo sempre un punto di vista coerente e mostrando le sue due anime: una eccezionalmente sensibile e un’altra impareggiabilmente ironica.

Il cantautore romano ha inoltre deciso di condividere questo viaggio con i Pinguini Tattici Nucleari, che ritroviamo in “Puoi“, e con Giovanni Truppi, la cui penna lascia il proprio segno in “Occhi Grigi“.

“infinito +1”, Videointervista a fulminacci

In questo disco ti sei divertito a giocare con i generi, proponendo brani anche molto diversi tra loro. Ci parli un po’ del sound di “Infinito +1“?

In effetti, ho sperimentato in una direzione e nell’altra. E queste direzioni sono il pop e le cose un po’ più personali, che non hanno nessun tipo di appartenenza a qualche corrente o genere. Entrambe le cose, però, fanno onestamente parte di me al 100%. Cioè, il mio gusto spazia da cose mainstream a cose molto più di nicchia, senza fare nessun tipo di distinzione e senza nessun tipo di pregiudizio. Quindi, all’interno del disco ho voluto raccontare questa mia doppia anima. Sono io al 100% in entrambi i casi.

Le 10 tracce che compongono “Infinito +1” sono costellate di riferimenti al mondo dell’arte e all’attualità. Avendone l’opportunità, cosa ti piacerebbe cambiare della nostra società?

È una domanda molto grande, che presuppone una risposta altrettanto grande. Penso che ci siano delle cose che alcuni di noi danno per scontate e che in realtà non lo sono. Ci sono persone più fortunate di altre. Io penso che un migliore sia un mondo in cui c’è una vera parità tra gli esseri umani, cosa che al momento non c’è. E questa non è un’opinione, ma un dato di fatto. Non c’è parità e questa cosa è sbagliata. E lo dice uno che è un privilegiato della società. Io appartengo alla categoria meno discriminata di tutte e, proprio per questo, è importante che quelli come me dicano questa cosa.

infinito +1: LA TRACKLIST

Spacca Puoi feat (Pinguini Tattici Nucleari) Ragù Filippo Leroy Simile Occhi grigi (feat Giovanni Truppi) Baciami Baciami Tutto inutile Così cosà La siepe

FULMINACCI – IN TOUR: LE DATE

4 Aprile 2024 – MILANO , Fabrique (SOLD OUT)

, Fabrique (SOLD OUT) 5 Aprile 2024 – MILANO , Fabrique

, Fabrique 9 Aprile 2024 – VENARIA REALE (TO) , Teatro della Concordia

, Teatro della Concordia 12 Aprile 2024 – NAPOLI , Casa della Musica

, Casa della Musica 13 Aprile 2024 – ROMA , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 18 Aprile 2024 – FIRENZE , Tuscany Hall

, Tuscany Hall 22 Aprile 2024 – BOLOGNA , Estragon (SOLD OUT)

, Estragon (SOLD OUT) 23 Aprile 2024 – BOLOGNA , Estragon

, Estragon 24 Aprile 2024 – PADOVA, Gran Teatro Geox

