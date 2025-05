Fred De Palma racconta l’estate in “Barrio Lambada”: tra techno, Lambada e colpi di fulmine

Fred De Palma – Barrio Lambada: testo e significato del nuovo singolo estivo.

In arrivo venerdì 16 maggio per Warner Music, Barrio Lambada è il nuovo singolo di Fred De Palma, pronto a scalare le classifiche estive. Un brano, presentato in anteprima ad Amici, in cui si mescolano atmosfere sensuali, ritmi da discoteca e la solita attitudine latineggiante che ha reso l’artista uno dei più riconoscibili del pop estivo italiano.

Il pezzo è stato presentato come il nuovo capitolo del “Fred sound“.

fred de palma – barrio lambada Il significato del testo

Barrio Lambada racconta un amore nato in pista, tra techno e lambada. Un colpo di fulmine in piena regola, con lei che conquista tutti – anche l’amica – e lui che la osserva convinto che prima o poi lascerà il suo ragazzo per vivere con lui quella notte di passione. Il testo gioca su immagini da estate torrida, tra cocktail, balli e atmosfere bollenti, in perfetto stile Fred.

Testo Barrio Lambada – Fred De Palma

Ci penso tutte le volte

Che passo davanti allo stesso quartiere

Si tutte le volte

Ti cerco nei volti, nei corpi

Chissà chi ti incontrerà

Quei fuochi, le luci, gli spari, la musica forte

Le tue mani nei boxer

Tu sei come l’Italia

Bella e un po’ cattiva

E ogni volta che ti guardo mamma mia

Sei la notte che arriva

Dolce di malavita

Mi è bastato quel bacio e avevo già capito

Ti cercherò negli occhi

In una festa di strada

Tra i passi della techno

E i passi di una lambada

Lo sai che c’è

Mollerai lui in un secondo

Tutto che non rispondo

Ma che lo giuro alle altre che non sono te

Ti sto cercando in una festa di strada

Magari tu stai cercando me

Barrio Lambada

Ti piace Lambada

E pure De André

E quando balli penso

Oh my god

C’è aria di sfida

Baci la tua amica

Poi baci me

Vuoi fare colpo

I tuoi vestiti sul pavimento

Sei bella giuro che fai spavento

Io sto aspettando solo questo momento

Come se, come se, come se

Tu sei come l’Italia

Bella e un po’ cattiva

E ogni volta che ti guardo mamma mia

Sei la notte che arriva

Dolce di malavita

Mi è bastato quel bacio e avevo già capito

Ti cercherò negli occhi

In una festa di strada

Tra i passi della techno

E i passi di una lambada

Lo sai che c’è

Mollerai lui in un secondo

Tutto che non rispondo

Ma che lo giuro alle altre che non sono te

Ti sto cercando in una festa di strada

Magari tu stai cercando me

Barrio Lambada

Ti ho già tra le dita

Come un margarita

Vuoi me mamacita

Prima cento e poi rallento

Guarda che situa

Sembra il Costa Rica

Non senti che caldo che c’è

Ti cercherò negli occhi

In una festa di strada

Tra i passi della techno

E i passi di una lambada

Lo sai che c’è

Mollerai lui in un secondo

Tutto che non rispondo

Ma che lo giuro alle altre che non sono te

Ti sto cercando in una festa di strada

Magari tu stai cercando me

Barrio Lambada

Ei, ei, ei