Franco Migliacci, addio all’autore di “Nel blu dipinto di blu”

Franco Migliacci si è spento quest’oggi – venerdì 15 settembre – all’età di 92 anni in una clinica romana. A darne il triste annuncio è stato il giornalista Clemente Mimun con un post su X.

Produttore discografico, editore musicale, talent scout, attore, paroliere e autore di alcune delle più belle canzoni italiane, Migliacci era sposato con Gloria Wall, con cui ha avuto tre figli: Francesco Junior, Ernesto e Laura.

Nel corso della sua lunga carriera da paroliere e autore, Franco Migliacci ha collaborato con artisti del calibro di Domenico Modugno, Fred Bongusto, Gino Paoli, Mina, Rita Pavone, Patty Pravo, Nada, Jimmy Fontana, Ricchi e Poveri, Ambra Angiolini e tanti altri, firmando per loro brani iconici come: “ Nel blu dipinto di blu “, “ Tintarella di luna “, “ Una rotonda sul mare “, “ Che sarà “, “ Come te non c’è nessuno “, “ Il cuore è uno zingaro ” e “ T’Appartengo “.

Gianni Morandi ricorda Franco Migliacci

Nato a Mantova nel 1930, Franco Migliacci ha collaborato per molto tempo anche con Gianni Morandi, per il quale ha firmato i testi di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones“, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte“, “In ginocchio da te“, “La fisarmonica“, “Uno su mille” e moltissimi altri brani.

Di seguito riportiamo le parole con le quali Gianni Morandi lo ha voluto ricordare Franco Migliacci:

“Sono profondamente commosso dalla scomparsa di Franco Migliacci. Ci eravamo sentiti poco tempo fa e con lui se ne va una persona che ho avuto la fortuna di incontrare e che ha cambiato completamente la mia vita e la mia carriera.

A Franco, oltre alla profonda stima, mi ha sempre legato un grandissimo affetto personale. È stato lui, nei primissimi anni 60’, a convincere la casa discografica RCA italiana a credere in me e ha scritto per me i brani più importanti della mia carriera. Gli sarò per sempre grato e sono certo che le centinaia di canzoni che ha scritto, compresa la leggendaria ‘Nel blu dipinto di blu’ composta con Modugno, lo manterranno vivo nella memoria di tutti noi”.