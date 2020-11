I Negramaro in testa per la seconda settimana consecutiva. Fedez è secondo. Tiziano Ferro e i Maneskin fuori dalla Top 20!.

Pubblicati i nomi dei 61 finalisti Area Sanremo TIM 2020. Tra loro alcuni nomi noti di artisti provenienti da Amici, The Voice e non solo.

12 canzoni con anche alcuni produttori d'eccezione per i primi inediti dei ragazzi in gara nel talent show Sky.

Uscita speciale per le pagelle del critico Fabio Fiume che recensisce per noi tutti i brani di AmaSanremo.

di Massimiliano Longo

Sarà in radio e in digitale dal 6 novembre il nuovo singolo di Myss Keta Due, costruito sul beat di Two Times, hit anni ’90 di Ann Lee.

Si è svolta in diretta dalla Sala B di Via Asiago a Roma la seconda puntata di AmaSanremo. Ecco i verdetti.

Sarà disponibile dal 4 novembre il nuovo singolo di Holden Se un senso c'è, il primo per Believe che anticipa l'album d'esordio.

E' uscito il nuovo album di Marco Ligabue Tra Via Emilia e Blue Jeans, realizzato insieme al nipote Lenny per festeggiare 50 anni.

Sarà in radio e in digitale dal 6 novembre il nuovo singolo di Claudio Baglioni Io Non Sono Lì, apripista dell'album In Questa Storia, Che È La Mia.