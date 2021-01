Francesco Monte sta cercando un posto al sole anche nella musica. Dopo aver trovato una collocazione televisiva tra il Grande Fratello VIP e Uomini e Donne, il modello pugliese sta ora cercando di farsi largo anche nel mercato musicale. Nel 2021, infatti, pubblicherà l’Ep d’esordio.

Il giovane, dopo il singolo Siamo Già Domani, ha presentato alle selezioni di Sanremo Giovani il singolo Andiamo Avanti. Il brano è stato scelto tra i 61, pur non risultando tra i 20 che si sono esibiti ad AmaSanremo.

“Orgoglioso di essere entrato tra i 60 finalisti, ma ogni esperienza va vissuta nei tempi giusti.”

Il brano è stato poi pubblicato lo scorso 11 dicembre, prodotto in collaborazione con Marcello Sutera per Collettivo Funk Publishing e distribuito da Artist First.

FRANCESCO MONTE – L’EP D’ESORDIO

Francesco Monte è stato intervistato su Rai Isoradio da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Qui ha svelato che nel 2021 pubblicherà il suo primo Ep, al quale già sta lavorando.

“Con Marcello Sutera stiamo lavorando già da tempo alle basi e credo che, già il prossimo anno, avremo tutti i brani per la raccolta. Sarà la prima sintesi di un percorso musicale ambizioso che punta ad arrivare ad un sound tutto mio e a dare finalmente voce e musica alle mie emozioni. E’ bello poter lavorare con giovani di grande talento e con artisti di consolidata esperienza che, con bravura e pazienza, mi stanno accompagnando su questo nuovo palcoscenico dell’arte e della vita.”

L’artista, poi, ha parlato anche dei pregiudizi di un mondo che ha provato ad incastrarlo in un’immagine stereotipata. Come se chi ha lavorato in certi contesti non avesse più il diritto di condividere altre sue passioni.