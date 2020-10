Si è svolta on line la conferenza stampa di presentazione di Note Di Viaggio Capitolo 2 Non Vi Succederà Niente (BMG), in uscita il 9 ottobre. Il volume con le canzoni di Francesco Guccini arrangiate da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana completa un percorso iniziato lo scorso anno e che ha colpito pubblico e critica.

La conquista di una Targa Tenco conferma l’alta qualità di un progetto che permette di riscoprire le canzoni del cantautore di Pavana, mettendone in risalto la qualità compositiva e l’attualità.

“Francesco sei sempre il futuro.”

Così Gianna Nannini descrive la musica del Maestro che, nel suo buen retiro di Pavana, ascolta compiaciuto il risultato di un’operazione importante, forse fondamentale in un momento come quello che stiamo vivendo.

FRANCESCO GUCCINI E MAURO PAGANI – NOTE DI VIAGGIO CAPITOLO 2

Il progetto discografico è stato presentato in una conferenza stampa con Francesco Guccini e Mauro Pagani in collegamento da Pavana.

Il primo a prendere la parola è l’ottantenne cantautore.

“In alcuni casi si tratta di artisti che non conosceva. Tutto questo stimola il mio ego che non è mai stato tanto in superficie come ora. Sono orgoglioso di tutto, anche perchè a mio parere il secondo capitolo è migliore del primo. Mi congratulo ancora con Mauro Pagani e grazie a tutti i cantanti che hanno interpretato le mie canzoni. Anche la copertina bellissima!”

Gli fa eco Mauro Pagani.

“Vorrei fare ogni due mesi un lavoro così. Non sempre capita di avere a disposizione così tanti grandi cantanti per un lavoro così e pezzi così belli. E’ stato facile lavorare così. Ognuno degli artisti coinvolti aveva un particolare affetto nei confronti di quel brano o di quell’altro. Dietro al modo di cantare di ognuno c’era già il fatto che il pezzo ha fatto parte della sua vita quotidiaità. Il nostro lavoro è fatto da preparazione, ma anche da casualità. E’ innegabile che Francesco fa parte della storia di questo paese. E’ facile lavorare con pezzi belli e cantanti bravi.”

Francesco Guccini insieme ai Musici interpreta il brano Migranti, il cui testo porta la firma dello stesso cantautore, mentre la musica è stata scritta da Flaco. Il brano fu presentato alle selezioni del Festival di Sanremo interpretato da Enzo Iacchetti, ma non fu ammesso. Una canzone che racconta un tema, quello dell’immigrazione, di forte importanza oggi come un tempo e che si lega al primo capitolo di Note di Viaggio, la cui copertina, realizzata dallo street artist Tvboy, richiama il tema del viaggio per mare.

“Ascoltando il disco mi sono ritrovato a canticchiare ogni canzone. Questi brani non sono nati per caso. Partono da momenti della mia vita e riascoltandole sono emersi ricordi che mi hanno commosso. Ho compiuto 80 anni e sono più sentimentale, ma non mi è mai venuta voglia di ricantarle. Non scrivo più canzoni dal 2011. Delle ultime ho scritto soltanto il testo perchè sollecitato.”

Un distacco netto dal mondo della musica che colpisce anche il Guccini ascoltatore.

“Da quando ho smesso di cantare ho tagliato nettamente i ponti con la musica. Non ascolto più niente. Mi vedo più autore di storie. Ho già pubblicato un romanzo e presto ne uscirà un altro.”

Un pensiero preciso anche sul futuro.

“Il futuro è molto difficile da prevedere, ma sono sempre stato pessimista. Io spero che il futuro di poter vivere ciò che sto vivendo adesso. Sono però preoccupato dal senso di scontro sempre più rumoroso e pericoloso dei due lati del pensiero occidentale.”

Anche la copertina di questo secondo capitolo è una straordinaria opera realizzata da Tvboy. Seguendo il filone dei luoghi di Guccini, questa volta è proprio Pavana, la sua città natale, la meta scelta dall’artista NeoPop per la rappresentazione dell’opera. Ben chiara è l’ispirazione al Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, con gli artisti protagonisti dell’album come i lavoratori dell’opera oggi esposta al Museo del Novecento di Milano.

“Quella del proletariato in marcia è un’idea carina. Fa ridere che io e Pagani siamo davanti. Adesso la gente raffigurata in origine non c’è più, però…”

NOTE DI VIAGGIO CAPITOLO 2 – NON VI SUCCEDERÀ NIENTE

“Quando tanti mesi addietro la barca è salpata per questo viaggio fra le canzoni di Francesco Guccini non immaginavo ancora quali luci e scintille avrebbero acceso i brani contenuti nel primo capitolo del nostro progetto. Il fiorire di opinioni, messaggi, discussioni sul peso artistico delle versioni reinterpretate rispetto ai brani originali ci ha dato il segnale del successo dell’iniziativa, dedicata a un artista tuttora capace di generare un confronto costruttivo sulla propria opera. Mentre le canzoni attecchivano diventando nuovi classici gucciniani, con il coraggio delle idee che insieme a Francesco e a Mauro Pagani abbiamo sostenuto per vincere la sfida, la barca ha lasciato nuovamente il porto e con questo secondo e ultimo capitolo discografico il viaggio intrapreso arriva a compimento.”

Queste le parole di Dino Stewart, Managing Director di BMG che aggiunge.

“Un terzo disco? Ci sarebbero la canzoni e gli artisti. Per ora stiamo lavorando con l’Arena di Verona per un grande evento live. Speriamo… Il viaggio continua…”

Questa la tracklist del Capitolo 2.

1 – Zucchero – Dio è morto

2 – Fiorella Mannoia – Signora Bovary

3 – Emma e Roberto Vecchioni – Autunno

4 – Vinicio Capossela – Vedi cara

5 – Gianna Nannini – Quello che non…

6 – Jack Savoretti – Farewell

7 – Levante – Culodritto

8 – Mahmood – Luna fortuna

9 – Petra Magoni Canzone di notte n.2

10 – Ermal Meta – Acque

11 – Fabio Ilacqua e Mauro Pagani – Canzone delle domande consuete

12 – Francesco Guccini e I Musici (Migranti)

FRANCESCO GUCCINI E MAURO PAGANI – EVENTO ESCLUSIVO

Mauro Pagani dialogherà con Francesco Guccini per un evento esclusivo online organizzato da laFeltrinelli in programma giovedì 29 ottobre alle ore 18.30 sulla piattaforma FetrinelliLive. A moderare l’incontro il giornalista David De Filippi.

I fan di Guccini potranno partecipare acquistando l’album Note di Viaggio Capitolo 2 non vi succederà niente sui siti e-commerce laFeltrinelli.it e IBS.it o direttamente nelle Librerie Feltrinelli. La copia dell’album sarà accompagnata da un codice numerico che consentirà l’accesso all’evento online del 29 ottobre e permetterà anche di rivederlo on demand nei giorni successivi, accedendo con lo stesso codice.