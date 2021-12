Francesco Gabbani alla guida di uno show musicale su Rai1 nel 2022

Dopo aver annunciato in anteprima uno show musicale in prima serata con Massimo Ranieri e Clementino, Tv Blog sgancia un’altra bomba attraverso la penna di Massimo Galanto… Francesco Gabbani alla conduzione di uno spettacolo in onda nella prima serata di Rai1.

Al momento non si conoscono ancora i dettagli e manca l’ufficialità (che siamo sicuri arriverà presto). Quello che appare abbastanza certo è che lo show andrà in onda nel mese di aprile 2022, in prima serata su Rai1, e vedrà al fianco del cantautore un’attrice italiana molto popolare e di casa sulle reti Rai.

Insomma la Rai continua a puntare sui cantanti nelle vesti di conduttori dopo aver scommesso su Nek per gli speciali di Music Awards (e in futuro su altri programmi, secondo il direttore di rete Coletta) e Fiorella Mannoia.

Il due volte vincitore del Festival di Sanremo, nel 2016 tra le Nuove proposte con Amen e nel 2017 tra i Campioni con Occidentali’s karma, si era già cimentato, proprio nel 2017, nel ruolo di presentatore degli Mtv Awards.

Francesco Gabbani è reduce dal lancio di due singoli nell’autunno 2021, due brani che andranno a confluire nel nuovo disco in uscita nel 2022, probabilmente proprio ad aprile… La rete e Spazio tempo, quest’ultimo inserito nella colonna sonora della fiction Rai Un professore.

Discograficamente Gabbani manca con un album dal 2020, anno in cui pubblicò Viceversa dopo aver partecipato con l’omonimo brano al Festival di Sanremo classificandosi al secondo posto alle spalle del solo Diodato. Nel 2022 arriverà sicuramente il suo quinto disco di inediti.