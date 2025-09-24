24 Settembre 2025
Francesco Gabbani festeggia 10 anni di musica all’Arena di Verona con Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni e tanti ospiti

Il 1° ottobre 2025 il cantautore celebrerà il decennale di "Amen"

Francesco Gabbani concerto all’Arena di Verona il 1 ottobre 2025 con ospiti speciali
Francesco Gabbani festeggia dieci anni di musica con tanti amici e un concerto unico all’Arena di Verona, in programma il 1° ottobre 2025.

Una data speciale che celebra il decennale dall’uscita di Amen, il brano con cui vinse il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte e che ha segnato l’inizio di un percorso artistico ricco di canzoni e riconoscimenti.

Francesco Gabbani all’Arena di Verona

A quattro anni dal suo primo live nell’anfiteatro (4 luglio 2021), Gabbani torna sullo stesso palco con uno spettacolo pensato come una festa. Per l’occasione il cantautore toscano presenterà i suoi successi in una nuova veste, con arrangiamenti speciali e una scaletta diversa da tutte le altre date del tour.

Stiamo lavorando per preparare un concerto unico, una vera festa in cui invitare amici e in cui presentare le mie canzoni in una nuova veste, con arrangiamenti speciali pensati proprio per questa occasione” racconta Francesco Gabbani. “Sono immensamente felice di poter tornare all’Arena di Verona, un luogo che per me ha un valore simbolico fortissimo. Festeggiare qui i dieci anni dall’uscita di “Amen” rende tutto ancora più speciale“.

Gli ospiti speciali

Sul palco con Gabbani ci saranno alcuni ospiti d’eccezione: Fiorella Mannoia, Jake La Furia, Ornella Vanoni, Paola Iezzi, Simone Cristicchi e Willie Peyote. Un parterre che trasforma il concerto in un vero e proprio evento collettivo, in cui la musica diventa occasione di condivisione.

L’evento segna anche un ponte verso il futuro: l’attuale nuovo giudice di X Factor nel 2026 sarà protagonista di una nuova tournée nei palazzetti italiani.

Il concerto all’Arena di Verona è prodotto da A1 Concerti. Foto di copertina di Filiberto Signorello.

