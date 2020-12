Francesco Bianconi Forever Accade!

In attesa della partenza, quando le condizioni lo permetteranno, del tour vero e proprio di presentazione dell’album Forever, Francesco Bianconi ha progettato Forever Accade! una serie di appuntamenti natalizi.

Il cantautore spiega così l’iniziativa.

“Tutto nasce dall’accadere. E qualcosa accade sempre, anche in un momento come questo, che sembra fatto solo di sparizioni. I concerti sono spariti, ad esempio. E va bene, aspetteremo con pazienza che ritornino. Nel frattempo si vive e si inventa: io ho deciso di provare ad attraversare il Paese comunque. Mi sono immaginato membro di una carovana che gira province e città per tener compagnia alla gente di un ipotetico (mica poi tanto) mondo post-catastrofe. Sarà una serie di piccoli concerti – happening della durata di circa quaranta minuti, durante i quali eseguirò canzoni in versione minimale, placida e natalizia, in compagnia di Angelo Trabace al pianoforte e Mirco Mariani al Mellotron, ai synth, e alle chitarre. E soprattutto ci sarà con me il meraviglioso Valerio Millefoglie, il più eroico di noi, che ogni sera evocherà gli spiriti e racconterà storie riguardanti il luogo del nostro accampamento. Tutto sarà dal vivo e ogni sera sarà diverso. Dialogheremo anche col pubblico, e cercherò di rispondere alle domande di tutti.“

FRANCESCO BIANCONI FOREVER ACCADE!

Francesco Bianconi salirà sul palco per una serie di spettacoli che avranno luogo in città diverse, che si presenteranno con differenti scalette e che verranno trasmessi in diretta streaming.

Si partirà il 17 dicembre dal Teatro Alfieri di Asti per poi proseguire il 18 dicembre al Teatro Rossini di Pesaro e a breve verranno annunciate altre date del calendario in continuo aggiornamento.

Raccontando di volta in volta agli spettatori una storia legata al posto in cui si troverà (una storia che è accaduta e che valga la pena di essere ricordata per sempre), Bianconi presenterà dal vivo alcune canzoni tratte del nuovo disco Forever ed alcuni brani scritti da lui o da altri artisti alternandoli a momenti di racconti guidati da Valerio Millefoglie.

Ci sarà il tempo anche per rispondere alle domande dei fan che Bianconi raccoglierà, data per data, tramite i social.

17 Dicembre – Asti, Teatro Alfieri – LIVE STREAMING

Diretta streaming sul sito https://teatroalfieri.xarena.it/ https://ma9promotion.us17.list-manage.com/track/click?u=124f7ff31c81041f4419ab506&id=4396155286&e=1b2fbc4e2c

Orario diretta: 21.15

Tickets 9,90 euro in vendita su Vivaticket

18 Dicembre – Pesaro, Teatro Rossini – LIVE STREAMING

Diretta streaming sul sito www.amatmarche.net https://ma9promotion.us17.list-manage.com/track/click?u=124f7ff31c81041f4419ab506&id=74d15cff9b&e=1b2fbc4e2c

Orario diretta: 21.15

Tickets 5 euro in vendita su Vivaticket

