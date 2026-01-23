Francesco Baccini con il brano “Franco Califano” fa una dichiarazione d’amore alla musica

Francesco Baccini lancia Franco Califano il secondo singolo estratto da Nomi e Cognomi Due, il nuovo album di inediti in arrivo nel 2026 per Azzurra Music, a 34 anni da Nomi e Cognomi del 1992. Album che consacrò il cantautore genovese al grande pubblico e gli valse il riconoscimento del disco di platino.

Il brano sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 23 gennaio.

“Alla fine cosa rimane di un artista? Non di certo la fama, i pettegolezzi o i like sui social. Credo fermamente che si diventi immortali solo attraverso il ricordo delle proprie opere: finché qualcuno ascolterà le canzoni di Califano, rimarrà vivo. L’arte trascende il tempo e le persone, chi ha talento rimane. Questo pezzo celebra la gioia di avere un porto sicuro dove stare bene, e per me quel posto è la musica”

Così Francesco Baccini presenta il brano dedicato a Franco Califano, figura originale e controversa della scena musicale italiana. Artista dalla vita sregolata, spesso al centro delle cronache, ma autore di un repertorio che ha lasciato un segno profondo e duraturo e che continua a vivere anche a più di dieci anni dalla sua scomparsa.

Baccini sceglie di omaggiarlo evitando la celebrazione retorica e costruendo invece un raffinato gioco di specchi in cui il racconto dell’altro diventa anche riflessione su di sé e sul mestiere dell’artista.

Francesco Baccini omaggia Franco Califano

Il singolo affronta temi universali e profondamente umani come la solitudine creativa, il tormento interiore e la fragilità, ma mostra anche la gioia pura di cantare, trasformando le emozioni in energia vitale.

La musica diventa rifugio e salvezza: “quando canto io sto bene e sento di avere il canto nelle vene”, “se canti alla vittoria della gioia sul tormento, la musica ci credi fa volare, io lo sento”.

Baccini interpreta il brano in modo intenso con una voce calda e autentica che accompagna l’ascoltatore in un racconto sincero, senza filtri. Il brano è un omaggio sentito a un grande autore e insieme una dichiarazione d’amore per la musica senza tempo come spazio di verità e libertà.

Franco Califano è un brano dallo stile della grande tradizione cantautorale italiana: le strofe hanno un andamento più ombroso e riflessivo, mentre i ritornelli si fanno ariosi e trascinanti, portando leggerezza e emozione.

L’arrangiamento, è inoltre, suonato interamente dal vivo ed include chitarre, pianoforte, archi, percussioni e fisarmonica.